«Камелек»: Огромная скидка на легендарный набор «Сайылык» !

В честь национального праздника ысыах на легендарный набор олицетворяющий якутскую летнюю усадьбу «Сайылык» до 23 июня компания «Камелек» объявила большую скидку. Новая цена – 9999 рублей, против старой – 15999.

«Сайылык» – это якутская летняя усадьба в посуде. Полюбившийся покупателям набор «Сайылык» олицетворяет берестяную высокую летнюю урасу – чайник, ураса поменьше – молочник, лошадь в нарядном убранстве – салфетница, сахарница в виде якутского балагана, стога сена в виде перечницы и солонки и лежащая молочная корова – масленка. Вся посуда располагается на широком подносе – аласе с коновязью сэргэ посередине.

«В честь большого праздника Ысыах, мы дарим нашим покупателям скидку на наш набор «Сайылык». Набор представлен в различных цветовых вариациях на любой вкус. Приглашаем в наши фирменные магазины», – рассказала директор компании Ольга Григорьева.

В этом месяце каждую неделю в «Камелек» новый товар со скидкой. Следите за ежедневными обновлениями в инстаграм @kamelek888