Камелек объявляет именинную скидку!

Сегодня мы принимаем поздравления с нашим 17м днем рождения!

Именно 8 сентября 2005 года в городе Якутске зарегистрировалась маленькая компания с теплым названием «Камелек».

Все началось со смелой идеи, а сегодня мы уже празднуем серьезную дату.

И конечно, мы поздравляем нашего замечательного лидера и идейного вдохновителя Ольгу Григорьевну Григорьеву с этой замечательной датой-с днем рождения торгово- производственной компании «Камелек»!

Ольга Григорьева сумела с нуля создать команду профессионалов своего дела и узнаваемый за пределами республики бренд со своим неповторимым стилем. Талант, любовь и вера в своё призвание создали уникальный продукт, который сегодня является гордостью республики

«Камелек» образца 2022 года- это 45 профессионалов, 50 компаний- партнеров и свыше полумиллиона покупателей в разных странах мира!

Дорогая наша Ольга Григорьевна! Пройден немалый путь, а предстоит сделать ещё больше !

Мы желаем нашей компании новых точек роста, неиссякаемого источника вдохновения, чистого неба над головой, Вам и Вашим близким здоровья и семейного благополучия! Такой теплой и любящей атмосферой в коллективе не каждый может похвастаться, а мы можем , ведь это всецело Ваша заслуга!

Мы благодарим за многолетний плодотворный труд, ценим большой вклад в экономическое развитие нашей республики и желаем еще больших вершин на радость всем людям!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КАМЕЛЕК!

Мы поздравляем с этой датой и с юбилеем столицы республики всех наших покупателей и торжественно под барабанную дробь и фанфары объявляем: ТОЛЬКО ТРИ ДНЯ — 9, 10 и 11 СЕНТЯБРЯ ИМЕНИННУЮ СКИДКУ 40 % НА ВСЮ ПОСУДУ! *скидка исключительно на собственную продукцию «Камелек».

Весь сентябрь скидка 17% на корпоративные и оптовые закупки.

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