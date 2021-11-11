«Камелек»: обменяй старую посуду на новую со скидкой 20%!

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Пришло время избавиться от всего старого! «КАМЕЛЁК» до конца ноября объявляет акцию- обменяй старую посуду на новую со скидкой 20%!

Бывает так, что любимая чашка из набора приходит в негодность, либо на блюде после многих лет вы обнаружили скол, а выкинуть жалко. Или иногда просто хочется новых красок и эмоций. Тогда непременно заходите к нам на огонек! Мы обменяем старую посуду на любую другую со скидкой %! Это очень выгодно! Торопитесь, акция продлится только до 30 ноября!



Какая посуда участвует в акции непременно бренда «Камелёк», купленная в наших фирменных магазинах. возможно обменять как целые комплекты, так и штучные товары допускается наличие сколов, царапин и т.п.

Ждем всех на акцию “Обмен старой посуды на новую”, ведь это отличная возможность приобрести посуду в якутском национальном стиле «Камелёк» по выгодной цене и освободить кухню от ненужных и порой даже вредных, вещей! Поделитесь новостью с друзьями! Потому что «Камелёк» должен быть в каждом доме!Мы ждем вас до 19:00!Кто хочет участвовать в акции- отмечайтесь в комментариях! Пр.Ленина 36 ТЦ «Айсберг» 2 этаж Режим работы- с 10:00 до 19:00www.kamelek.ru