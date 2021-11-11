11.11.2021
12:43
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Якутия

«Камелек»: обменяй старую посуду на новую со скидкой 20%!

Свежие новости и специальные предложения!📉📉📉
Пришло время избавиться от всего старого! 🤩«КАМЕЛЁК» до конца ноября объявляет акцию- обменяй старую посуду на новую со скидкой 20%!🫖☕🍽️🍶🧋
Бывает так, что любимая чашка из набора приходит в негодность, либо на блюде после многих лет вы обнаружили скол, а выкинуть жалко. 😟Или иногда просто хочется новых красок и эмоций.❤️🧡💛💚💙💜 Тогда непременно заходите к нам на огонек! 🔥🔥🔥🔥Мы обменяем старую посуду на любую другую со скидкой 2️⃣0️⃣%! Это очень выгодно! Торопитесь, акция продлится только до 30 ноября!⏱️😱😱😱


Какая посуда участвует в акции❓⛓️непременно бренда «Камелёк», купленная в наших фирменных магазинах.⛓️возможно обменять как целые комплекты, так и штучные товары⛓️допускается наличие сколов, царапин и т.п.
🔥Ждем всех на акцию “Обмен старой посуды на новую”, ведь это отличная возможность приобрести  посуду в якутском национальном стиле «Камелёк» по выгодной цене и освободить кухню от ненужных и порой даже вредных, вещей!😍😍😍😍Поделитесь новостью с друзьями!⤵️Потому что «Камелёк» должен быть в каждом доме!Мы ждем вас до 19:00!Кто хочет участвовать в акции- отмечайтесь в комментариях!⬇️⬇️⬇️🔅Пр.Ленина 36🔅ТЦ «Айсберг» 2 этаж Режим работы- с 10:00 до 19:00www.kamelek.ru

Фото: "Камелек"
Источник: "Камелек"
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