Камелек: Не оставляйте выбор новогодних подарков на последний момент!
Вспомните, 30-го и тридцать первого декабря в магазинах творится ТРЭШ!
Обезумевшие покупатели сметают остатки новогодних подарков по цене крыла от самолёта, и только к самым разумные покупатели компании «Камелёк» наслаждаются предновогодним настроением без суеты.
Мы доставим вам курьером самые лучшие подарки- наши фирменные боксы
Родители, дети, коллеги, друзья, знакомые уже 18 лет в восторге от подарков @kamelek888.
Состав бокса может быть любым на выбор:
Фарфоровая чайная пара с ручной росписью
Витаминное варенье из северных ягод
Эксклюзивная елочная игрушка с символом 2023г, сделанная нашими мастерами
Подарочная упаковка с пожеланиями
Авторский имбирный пряник
Чай из якутского разнотравья
Глиняные изделия ручной работы
И многое-многое другое!
Для заказа подарка нужен лишь номер телефона!
Наши менеджеры созвонятся с вами и уточнят детали заказа, удобное место и время доставки.
ПИШИТЕ НАМ, ЗВОНИТЕ НАМ, ПРИХОДИТЕ К НАМ!
Чтобы сделать заказ нужно всего лишь:
написать нам в директ
либо связаться с менеджером по телефону +7 967 914-69-06
либо зайти к нам по адресу
Орджоникидзе 56
ТЦ «Айсберг» 2 этаж
Режим работы- с 10:00 до 19:00
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ!
Кому подарки от @kamelek888?
+7 (999) 174-67-82
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