Камелек: Не оставляйте выбор новогодних подарков на последний момент!

Вспомните, 30-го и тридцать первого декабря в магазинах творится ТРЭШ!

Обезумевшие покупатели сметают остатки новогодних подарков по цене крыла от самолёта, и только к самым разумные покупатели компании «Камелёк» наслаждаются предновогодним настроением без суеты.

Мы доставим вам курьером самые лучшие подарки- наши фирменные боксы

Родители, дети, коллеги, друзья, знакомые уже 18 лет в восторге от подарков @kamelek888.

Состав бокса может быть любым на выбор:

Фарфоровая чайная пара с ручной росписью

Витаминное варенье из северных ягод

Эксклюзивная елочная игрушка с символом 2023г, сделанная нашими мастерами

Подарочная упаковка с пожеланиями

Авторский имбирный пряник

Чай из якутского разнотравья

Глиняные изделия ручной работы

И многое-многое другое!

Для заказа подарка нужен лишь номер телефона!

Наши менеджеры созвонятся с вами и уточнят детали заказа, удобное место и время доставки.

ПИШИТЕ НАМ, ЗВОНИТЕ НАМ, ПРИХОДИТЕ К НАМ!

Чтобы сделать заказ нужно всего лишь:

написать нам в директ

либо связаться с менеджером по телефону +7 967 914-69-06

либо зайти к нам по адресу

Орджоникидзе 56

ТЦ «Айсберг» 2 этаж

Режим работы- с 10:00 до 19:00

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ!

Кому подарки от @kamelek888?



