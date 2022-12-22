22.12.2022
18:15
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Праздники

Камелек: Не оставляйте выбор новогодних подарков на последний момент!

Вспомните, 30-го и тридцать первого декабря в магазинах творится ТРЭШ!😱🔥🔥🔥🔥

Обезумевшие покупатели сметают остатки новогодних подарков по цене крыла от самолёта, и только к самым разумные покупатели компании «Камелёк» наслаждаются предновогодним настроением без суеты.

Мы доставим вам курьером самые лучшие подарки- наши фирменные боксы 

Родители, дети, коллеги, друзья, знакомые уже 18 лет в восторге от подарков @kamelek888. 

Состав бокса может быть любым на выбор: 

Фарфоровая чайная пара с ручной росписью 

Витаминное варенье из северных ягод

Эксклюзивная елочная игрушка с символом 2023г, сделанная нашими мастерами

Подарочная  упаковка с пожеланиями

Авторский имбирный пряник

Чай из якутского разнотравья

Глиняные изделия ручной работы

И многое-многое другое!

Для заказа подарка нужен лишь номер телефона!

Наши менеджеры созвонятся с вами и уточнят детали заказа, удобное место и время доставки.

 ПИШИТЕ НАМ, ЗВОНИТЕ НАМ, ПРИХОДИТЕ К НАМ!

Чтобы сделать заказ нужно всего лишь:

написать нам в директ

либо связаться с менеджером по телефону +7 967 914-69-06

либо зайти к нам по адресу 

Орджоникидзе 56

ТЦ «Айсберг» 2 этаж

 Режим работы- с 10:00 до 19:00

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ! 

 Кому подарки от @kamelek888?😍


Фото: "КАМЕЛЁК"
Источник: Торгово-производственная компания "КАМЕЛЁК"

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