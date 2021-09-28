«Камелек» назвал лучший подарок для матери и ребенка

Случилось то, чего вы так долго ждали!

Поступил в продажу лучший подарок, такой только нужен для матери и ребенка-КҮБЭЙЭ!

Кюбэйэ – это символ неразрывной связи матери и ребенка. В нем можно хранить пуповину, молочный зуб, первые волосы.

«Кюбэйэ» благоприятно способствует зарождению в семье чувства единства и взаимопонимания. Она колыбель детской души, которая оберегает, защищает мир ребенка, его светлое будущее. Как вы думаете, случайно ли кюбэйэ выглядит именно так?

Внешний вид «Кюбэйэ» и ее куполообразная форма связана со старинным жилищем якутов – ураса. Яйцо означает зарождение новой жизни, ее развитие. Круглое дно – родная земля, родной очаг. Чорон (сосуд для кумысопития) символизирует плодородие, богатство.

Почему эта священная вещь названа «Кюбэйэ»? В древнем тюркском языке это слово означает пуповину ребенка, а у якутов это слово сохранилось в выражении «Кюн кюбэй Ийэ» (ненаглядная, родная мать). Поэтому название «Кюбэйэ» полностью соответствует назначению этой вещи.

Отличный подарок молодым родителям, на выписку из роддома, на смотрины и просто приятный сюрприз!

Поторопитесь, партия в очень ограниченном количестве!

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