«Камелек» начинает эстафету добра

Стоп панике! За эти выходные по нашему заказу ателье города шьют маски. Ателье «Этностиль» сдает сегодня нам 500 защитных масок. И мы начинаем #эстафетудобра Мы не должны поддаваться панике, а принимать все должные меры. Без особого повода не выходить в общественные места, торговые центры. Сейчас настают непростые времена для бизнеса, но мы не забываем о своей социальной ответственности. «Камелек» бесплатно передаст маски социально незащищенной части населения, особо нуждающейся в помощи и подверженной риску. Наш руководитель Ольга Григорьевна призывает всех предпринимателей присоединиться к нашей акции «Эстафета добра». Пусть добра станет больше! Будьте здоровы и берегите себя! Ваш Камелек 🤗 @kamelek888 @olgakamelek @etnostyle888 _________________________________ #эстафетадобра #сделановякутии #маскикаждому #акциядобракамелек #стоппанике