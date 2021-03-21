Камелек начинает акцию «Весеннее чаепитие»



Весна пришла, пора пить чай! Собираться большой компанией с детьми и старшим поколением вокруг семейного стола с печеньем, вареньем и, конечно, чаем.

Мы объявляем весенние скидки 30% с 𝟮𝟮 по 𝟯𝟭 марта на ЧАЙНЫЕ СЕРВИЗЫ.

Превратите чаепитие в настоящее событие! Весеннего всем настроения!