Камелек на Ысыахе Туймады

Фоторепортаж Виктора Григорьева

В местности Үс Хатыҥ отзвенел, отгремел ысыах Туймады. Компания по производству якутской национальной посуды » Камелек» вывела на ысыахе итоги сезона.

Работа проделана огромная. Мастера компании выпустили серию «К 100 летию ЯАССР». Продукцию с эмблемой юбилея заказали многие организации республики , представители улусов и районов, организаторы юбилейных мероприятий.

Также большая серия была посвящена ысыаху Олоҥхо в Верхневилюйске. Сотни наших изделий с изображениөм Хотун Бүлүү буквально «разлетелась» по домам якутян и гостей ысыаха.

В эти дни в магазинах компании буквально было столпотворение туристов. Накануне ысыаха Туймады мы непрерывно встречали гостей , желающих приобрести сувениры и подарки на память о посещении нашей республики .

Большой отклик покупателей получила наша новая линия керамики «Камелек ТУОЙ» из якутской глины. Аутентичные , ручной работы изделия хранят тепло рук мастера и обладают особой энергетикой.

Также в эти дни появились новинки по текстилю. Эксклюзивные футболки, сумки-шопперы с авторскими принтами от главного художника компании Андрея Зыкова, коврики -олбох из лоскутной мозаики разлетаются как горячие пирожки.

Положено начало ювелирному направлению » Алтан Арт». Скоро увидят свет авторские обереги и эксклюзивные украшения из меди, металла, мельхиора по эскизам художника Андрея Зыкова.

В эти два дня в местности Үс Хатыҥ компания после двухгодичного перерыва в своем тусулгэ провела ысыах для своих сотрудников. Обряд Алгыс провел сотрудник компании Алгыстан Друзьянов. Были поздравления от директора компании Ольги Григорьевой, лучшим работникам были вручены награды и премии, их поздравили друзья компании: заслуженный артист РС (Я ) Александр Саарын, хомусист Георгий Слепцов, гости -хомусисты из Татарстана.

Ну, и конечно, были накрыты столы- сандалы с угощением, жарили тут же оладьи, пенился бырпах, который также изготовили в самой компании .

Было вкусно, весело и очень душевно!

А вечером «Камелек» принял участие в программе » Вкус Якутии» — ассоциации рестораторов и отельеров, и туризма «Ассоциация гостеприимства РС (Я)». Совместно с шеф- поваром » Этно-усадьба Атласовых» Николаем Атласовым провели презентацию керамического сосуда » Далбарай», которую уже успели окрестить якутской мультиваркой.