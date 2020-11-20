Камелек: Лучшее от лучших мастеров!

Новый Год не за горами! Компания «Камелек» радует своими изделиями в Инстаграме! Вы уже начали готовиться к празднику? Если нет, то бегом к нам! Лучшие изделия от лучших мастеров! Чайная пара на 6 персон «Кэрэ» — 3899 руб. Хлебница — 1959 руб. Оладница — 1790 руб.

Набор «Тройка» — 2349 руб.

Набор для специй — 999 руб

Салфетница — 499 руб Наши магазины:

пр.Ленина 36,

ТЦ Айсберг, 2 этаж.

Ул. Орджоникидзе 19г 2 этаж

Тел: 747409 (единая справочная)

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