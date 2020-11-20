20.11.2020
17:24
103
Экономика
Камелек: Лучшее от лучших мастеров!
Новый Год не за горами! Компания «Камелек» радует своими изделиями в Инстаграме!
Вы уже начали готовиться к празднику? Если нет, то бегом к нам! Лучшие изделия от лучших мастеров!
Чайная пара на 6 персон «Кэрэ» — 3899 руб.
Хлебница — 1959 руб.
Оладница — 1790 руб.
Набор «Тройка» — 2349 руб.
Набор для специй — 999 руб
Салфетница — 499 руб
Наши магазины:
пр.Ленина 36,
ТЦ Айсберг, 2 этаж.
Ул. Орджоникидзе 19г 2 этаж
Тел: 747409 (единая справочная)
Фото: Камелек.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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