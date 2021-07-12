Камелек: Күүhү бары — окко!

Петров день, который отмечают 12 июля, — это обиходное, народное название православного праздника в честь святых апостолов Петра и Павла. Этот день считался срединой или, как говорили, «макушкой» лета.

В традиции народа саха в этот день начинается процесс заготовки сена на зиму – сенокос. Примечательно, что ни в коем случае не следует начинать сенокос 13 июля – считается, что нечистая сила будет собираться и мешать процессу.

Именно от того, насколько обильно росла трава зависело благополучие наших предков: много травы – много скота – много молока и мяса – благополучие жизни.️ Именно поэтому у каждой семьи в это время одинаковые хлопоты – выросла ли густая трава на угодьях, когда косить, когда собирать, ожидаются ли дожди, много ли помощников и т.д.

Наверняка, каждый из вас помнит эти приятные хлопоты: запах свежескошенной травы на лугу, чистейший воздух, загар не хуже южного, физическая активность под открытым небом, вкусные обеды на свежем воздухе из эмалированной практичной посуды!

«Камелек» сохранил для вас эти прекрасные моменты и выпустил серию «Сенокос» специально для вас!

Посмотрите, какая родная, красивая, а главное вечная посуда! И еще мы подарим вам 20% скидки на всю продукцию Камелек при покупке любой эмалированной посуды весь июль!

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А вы бывали на сенокосе? Пишите в комментариях!

Лоток — контейнер с крышкой эмалированный. 1 л.

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