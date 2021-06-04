Камелек изготовит сервиз по индивидуальному дизайну
В последнее время мы получаем много вопросов от наших покупателей, можно ли заказать сервизы по индивидуальному дизайну.
Отвечаем: Да, можно!
В «Камельке» вы сами можете выбрать количество изделий, рисунок, цвет, и даже семейный вензель!
Такая посуда будет служить долго и радовать глаз вашей семьи и гостей!️️️
Для этого нужно всего лишь:
— написать нам в директ
— либо связаться с менеджерами по телефону +7 914 287-15-99 либо +7 967 914-69-06
— либо зайти к нам по адресу пр.Ленина 36
2. Заполнить заявку (возможно электронно)
3. Сделать предоплату
Все!
Ровно через 3 рабочих дня ваш заказ будет готов! Три дня отделяют вас от мечты!
Если вы тоже хотите набор посуды по индивидуальному заказу, ждем ваших сообщений!
P.S Cрок изготовления может быть изменен в зависимости от загрузки печи.
Дополнительной наценки за индивидуальный заказ нет (за исключением разработки и производства семейного вензеля), все наборы по цене посуды в магазинах «Камелёк».
Сохраняйте себе в заметках, пишите свои комментарии и отзывы у нас в Инстаграм!
«Посуда должна быть красивой, остальное не важно»
+7 (999) 174-67-82