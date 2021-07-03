Камелек: Играй в хабылык и выбери скидку!

Хабылык является самой древней настольной игрой якутов. Раньше в нее играли простыми лучинками, которыми пользовались в каждой семье для растопки камелька. Со временем правила этой игры усложнялись и сейчас игра имеет более сложные и улучшенные варианты.



У каждого участника должен быть свой комплект «лучинок» — 30 штук. Они представляют собой палочки длиной 16 сантиметров, шириной 0,9 мм, толщиной 0,4 мм. Игра длится две минуты, её суть — показать ловкость рук и поймать за отведенное время как можно больше лучинок.По сигналу судьи игрок подбрасывает вверх все лучинки и ловит только одну. Игра достигает своего апогея, когда на столе останутся лежать только 5 лучинок. Игрок их все подбрасывает вверх и ловит. Он должен поймать, как минимум, 3 лучинки, при этом последнюю должен подхватить только при помощи мизинца и безымянного пальца.



Все звери, птицы путем ловли добывают пропитание. Человек учится у матушки-природы. Он тоже научился «ловить». Выработанные способности ловкости рук пригодились человеку в повседневной борьбе за свое выживание.

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