08.04.2021
16:05
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Экономика

«Камелек» и «Сделано в Якутии» поздравляют Ольгу Григорьеву

Сотрудники компании «Камелек» и Ассоциация предпринимателей Республики Саха ( Якутия) «Сделано в Якутии» сердечно поздравляем Ольгу Григорьевну Григорьеву с утверждением в члены Общественной палаты РС (Я)! 

Желаем Вам успехов и процветания, воплощения в жизнь самых смелых идей, реализации всех начинаний! Мы  не понаслышке каждый день видим Ваш  вклад в развитие гражданского общества, Вашу плодотворную работу! Мы безмерно гордимся Вами!

Желаем крепкого здоровья, новых творческих планов, счастья и благополучия Вам и вашим близким!

#ольгагригорьева #камелек #selfmadewomen #сделановякутии #общественнаяпалата

Источник: Компания "Камелек" и Ассоциация предпринимателей Республики Саха ( Якутия) "Сделано в Якутии"
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