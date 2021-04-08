«Камелек» и «Сделано в Якутии» поздравляют Ольгу Григорьеву

Сотрудники компании «Камелек» и Ассоциация предпринимателей Республики Саха ( Якутия) «Сделано в Якутии» сердечно поздравляем Ольгу Григорьевну Григорьеву с утверждением в члены Общественной палаты РС (Я)!

Желаем Вам успехов и процветания, воплощения в жизнь самых смелых идей, реализации всех начинаний! Мы не понаслышке каждый день видим Ваш вклад в развитие гражданского общества, Вашу плодотворную работу! Мы безмерно гордимся Вами!

Желаем крепкого здоровья, новых творческих планов, счастья и благополучия Вам и вашим близким!



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