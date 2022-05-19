Камелек: фото и видеоконкурс к Николиному дню

Фото- и видеоконкурс от Камелек и наших партнеров к Николиному дню!

Дорогие друзья! Ньукуолун — один из самых любимых праздников якутян, предзнаменующий наступление долгожданного лета. В этот день якутяне накрывают богатый стол, на котором обязательно присутствуют оладьи, саламат и утиный суп. И такая красота не должна пропасть даром!

Делитесь фото либо видео вашего праздничного стола на сайте yakutskgo.ru и выигрывайте призы от @kamelek888, усадьбы Атласовых, магазина товаров для охоты «Охотник», а также от наших информационных партнеров газеты «Кыым», журнала «Байанай» и информационной группы «Ситим»!

Принимаются авторские фотографии и видеоролики по трем номинациям: Самый хлебосольный стол – “Ньукуолун бастыҥ сандалыта»- соответствие тематике конкурса Самая “камелёчная” сервировка – конкурсные материалы с использованием посуды и сувениров @kamelek888 Самое душевное застолье – конкурсные материалы в кругу родных и близких, передающие атмосферу праздника

Условия участия в конкурсе: фотографируйте или снимайте видео (до 30 сек.); разместите у себя на странице с хештегом #ньукуолунбастынсандалыта, отметьте страницу @kamelek888 и @yakutskgo;- Если вы не пользуетесь соцсетью, у вас нет возможности разместить у себя фото/видео, тогда конкурсные работы вы можете отправить нам на WhatsApp, telegram по номеру 8 (924) 360-99-09 или на электронную почту support@yakutskgo.ru

Работы принимаются до 12:00 ч. 27 мая 2022 г. Голосование пройдет с 27 по 31 мая на сайте YakutskGO.ru. 31 мая 2022г. в 12:00 – завершение голосования, и мы узнаем имена победителей конкурса!

Внимание! Для участия в конкурсе, страница должна быть открытой! Подписывайтесь на наших партнеров!

Удачи всем!@etno_usadba @kyym.ru @baydam_news @baai.bayanay @kamelek888 @katalog_kamelek