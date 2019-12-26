«Камелек»: Дополненная реальность

ТПК «Камелек» с радостью представляет новинку — свою первую дополненную реальность. Теперь на посуде от «Камелька» — настоящее поздравление с Новым годом от Властелина Холода! Чтобы увидеть поздравление, просто скачайте бесплатное приложение КамелекAR! Автор образа Властелина Холода — художник Андрей Зыков. Күндү бар дьоммутугар эһиэхэ саҥа сонун оҥоһукпутун көрүүгүтүгэр,билсиигитигэр долгуйан туран, таһаарабыт. Аныгылыы ситэриллибит илэ диэн ойууну тыыннаан, хамнатан таһаарар технологияны иһиппитигэр киллэрдибит. Тымныы оҕонньор Саҥа дьыллааҕы эҕэрдэтин бэйэтинэн тиэрдиэҕэ. Көрүҥ, истиҥ, сэргээҥ! Google play биһиги КамелекAR босхо сыһыарыыбытын хачайдаан ылаҕын, телефонун камератын Камелек иһитин оһуор ойуутугар кыҥыыгын, уонна эҕэрдэни тутаҕын. Саҥа дьылынан! Видеоролик: @bethlerr Наши адреса: г. Якутск, пр. Ленина, 36 и ТЦ «Айсберг». #камелекновинка #новинка #сюрприз #посудаякутск #волшебство #камелекдаритрадость #подарокнанг #презентбокс #подаркитут #подарки #сделановякутии #оживающаякартинка

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