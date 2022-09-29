29.09.2022
12:52
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Общество

Камелек дарит вам уют и тепло🥰😍

🍁Этой осенью как никогда хочется уюта, тепла и хорошего настроения!🥰 Давайте быть в контакте!🤩👏🏻

Компания «Камелёк» анонсирует акцию на хит продаж 2022!🔥🔥🔥

Получи скидку —1️⃣5️⃣% на набор «Снегири» за подписку в сообщество ВКОНТАКТЕ, куда мы выкладываем много интересного!😍😍😍😍

Нашим новым подписчикам вк мы дарим скидку 15% на всю продукцию со снегирями!❗

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💫Условия акции:

🍁Скидка действует в течение 2 недeль c моментa получения промокода.

🍁 Скидка распространяется на набор «Снегири»

🍁Скидка применяется однократно, не суммируется с другими скидками.

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⏩Старая цена : 1411 руб 

⏩Новая цена: 1199 руб, просто напишите нам!Отправлено из мобильной Почты Mail.ru

Фото: пресс-службы
Источник: ТПК Камелек

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