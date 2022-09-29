Камелек дарит вам уют и тепло🥰😍

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Скидка распространяется на набор «Снегири»

Скидка применяется однократно, не суммируется с другими скидками.

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Старая цена : 1411 руб

Новая цена: 1199 руб, просто напишите нам!Отправлено из мобильной Почты Mail.ru