16.04.2021
12:32
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Экономика
«Камелек» дарит скидку!
Дорогие друзья!
В связи с закрытием переправы «Камелек» дарит скидку по промокоду «ПЕРЕПРАВА» на подарочный набор на последний звонок с нанесением имен на колокольчики.
Узнать подробнее об ассортименте и сделать заказ можно по номеру 8 914 280-93-65
Возможно наполнение боксов по индивидуальному заказу.️
Спешите! Осталось всего три дня!
Фото: Пресс-служба компании "Камелек"
Источник: Пресс-служба компании "Камелек"
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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