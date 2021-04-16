Дорогие друзья!



В связи с закрытием переправы «Камелек» дарит скидку по промокоду «ПЕРЕПРАВА» на подарочный набор на последний звонок с нанесением имен на колокольчики.

Узнать подробнее об ассортименте и сделать заказ можно по номеру 8 914 280-93-65



Возможно наполнение боксов по индивидуальному заказу.️



Спешите! Осталось всего три дня!