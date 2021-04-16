16.04.2021
12:32
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Экономика

«Камелек» дарит скидку!

Дорогие друзья!


В связи с закрытием переправы «Камелек» дарит скидку по промокоду «ПЕРЕПРАВА» на подарочный набор на последний звонок с нанесением  имен на колокольчики.

Узнать подробнее об ассортименте и сделать заказ можно по номеру 8 914 280-93-65 


Возможно наполнение боксов по индивидуальному заказу.️


Спешите! Осталось всего три дня!

Фото: Пресс-служба компании "Камелек"
Источник: Пресс-служба компании "Камелек"
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+7 (999) 174-67-82
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