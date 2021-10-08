08.10.2021
17:04
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Экономика
«Камелек» дарит скидки ко Дню матери!
Приближается самый теплый и радостный праздник- республиканский День матери!
И цены на посуду «Камелёк» в торговом центре «Айсберг» просто таят на глазах!
Только с 9 -10 октября скидки на всю продукцию 20%, а на отдельные товары
до 30 %
Позаботьтесь за ранее о подарках для любимых мамочек!
Мы работаем каждый день с 10:00 до 19:00
Потому что «Камелёк» должен быть в каждом доме!
— Пр. Ленина 36
— ТЦ «Айсберг» 2 этаж
— Галерея «Пассаж», Кирова 2
Режим работы- с 10:00 до 19:00
www.kamelek.ru
Источник: На правах рекламы.
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Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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