«Камелек» дарит скидки ко Дню матери!

Приближается самый теплый и радостный праздник- республиканский День матери!

И цены на посуду «Камелёк» в торговом центре «Айсберг» просто таят на глазах!

Только с 9 -10 октября скидки на всю продукцию 20%, а на отдельные товары

до 30 %

Позаботьтесь за ранее о подарках для любимых мамочек!

Мы работаем каждый день с 10:00 до 19:00

Потому что «Камелёк» должен быть в каждом доме!

— Пр. Ленина 36

— ТЦ «Айсберг» 2 этаж

— Галерея «Пассаж», Кирова 2

Режим работы- с 10:00 до 19:00

www.kamelek.ru