Камелек дарит скидки Еленам и Ленам

Сегодня в Якутии отмечается День реки Лены!

Река Лена — одна из величайших и полноводных рек планеты, которая простирается на тысячи километров, неся свои чистейшие воды от Байкала к Северному Ледовитому океану.

Ее акватория изобилует рыбой, а на берегах расположены огромные заповедные территории с уникальными ландшафтами и памятниками природы, признанными мировым достоянием.

«Камелёк» поздравляет всех якутян с этим прекрасным праздником и призывает беречь нашу великую Матушку-Лену во имя будущих поколений и приглашает своих друзей на огонек!

☘️ Чайные сервизы от 5999 руб.

☘️ Наборы для морса от 2156 руб.

☘️ Чорооны от 310 руб.

☘️ Оладницы от 1999 руб.

И многое многое другое!

Кстати, в честь праздника мы дарим всем прекрасным Ленам и Еленам скидку 20% на весь АССОРТИМЕНТ! Только два дня!

Наши адреса:

Пр. Ленина 36

ТЦ «Айсберг» 2 этаж

Галерея «Пассаж», Кирова 2

Режим работы- с 10:00 до 19:00

www.kamelek.ru

Потому что «Камелёк» должен быть в каждом доме!

На фото: набор посуды «Улуу Өлүөнэ» из 34 предметов (фарфор, деколь) стоимостью 24 796 рублей без учета скидки.