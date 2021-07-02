Камелек дарит скидки Еленам и Ленам
Сегодня в Якутии отмечается День реки Лены!
Река Лена — одна из величайших и полноводных рек планеты, которая простирается на тысячи километров, неся свои чистейшие воды от Байкала к Северному Ледовитому океану.
Ее акватория изобилует рыбой, а на берегах расположены огромные заповедные территории с уникальными ландшафтами и памятниками природы, признанными мировым достоянием.
«Камелёк» поздравляет всех якутян с этим прекрасным праздником и призывает беречь нашу великую Матушку-Лену во имя будущих поколений и приглашает своих друзей на огонек!
☘️ Чайные сервизы от 5999 руб.
☘️ Наборы для морса от 2156 руб.
☘️ Чорооны от 310 руб.
☘️ Оладницы от 1999 руб.
И многое многое другое!
Кстати, в честь праздника мы дарим всем прекрасным Ленам и Еленам скидку 20% на весь АССОРТИМЕНТ! Только два дня!
Наши адреса:
Пр. Ленина 36
ТЦ «Айсберг» 2 этаж
Галерея «Пассаж», Кирова 2
Режим работы- с 10:00 до 19:00
Потому что «Камелёк» должен быть в каждом доме!
На фото: набор посуды «Улуу Өлүөнэ» из 34 предметов (фарфор, деколь) стоимостью 24 796 рублей без учета скидки.
+7 (999) 174-67-82