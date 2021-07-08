08.07.2021
14:52
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Экономика

«Камелек» дарит скидки дог 30% и угощает быппахом!

Вот и настали самые жаркие дни всего года!

Столбик термометра просто зашкаливает, а в «Камельке» зашкаливает концентрация красоты, пользы и выгоды!

Друзья, мы приглашаем вас к себе в гости и дарим скидки до 30%, которые вы сами выбираете себе!

Как? Заходите, все покажем! Ну или смотрим быстрее сториз, пока они не исчезли.

Всех наших гостей мы угощаем прохладным, сладковатым освежающим бырпахом — якутским напитком с пузырьками, который лучше всего освежит и утолит жажду!

Так что заходите к нам за подарками на день рождения, свадьбу, юбилей, новоселье или просто поздороваться!

Мы всегда рады гостям и всегда предлагаем им лучшее, что у нас есть!

Пр. Ленина, 36

ТЦ «Айсберг», 2 этаж

Галерея «Пассаж», Кирова, 2

Режим работы- с 10:00 до 19:00

www.kamelek.ru

Потому что «Камелёк» должен быть в каждом доме!

Источник: На правах рекламы.
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+7 (999) 174-67-82
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