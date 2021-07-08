Экономика
«Камелек» дарит скидки дог 30% и угощает быппахом!
Вот и настали самые жаркие дни всего года!
Столбик термометра просто зашкаливает, а в «Камельке» зашкаливает концентрация красоты, пользы и выгоды!
Друзья, мы приглашаем вас к себе в гости и дарим скидки до 30%, которые вы сами выбираете себе!
Как? Заходите, все покажем! Ну или смотрим быстрее сториз, пока они не исчезли.
Всех наших гостей мы угощаем прохладным, сладковатым освежающим бырпахом — якутским напитком с пузырьками, который лучше всего освежит и утолит жажду!
Так что заходите к нам за подарками на день рождения, свадьбу, юбилей, новоселье или просто поздороваться!
Мы всегда рады гостям и всегда предлагаем им лучшее, что у нас есть!
Пр. Ленина, 36
ТЦ «Айсберг», 2 этаж
Галерея «Пассаж», Кирова, 2
Режим работы- с 10:00 до 19:00
www.kamelek.ru
Потому что «Камелёк» должен быть в каждом доме!
+7 (999) 174-67-82