«Камелек» дарит скидки дог 30% и угощает быппахом!

Вот и настали самые жаркие дни всего года!

Столбик термометра просто зашкаливает, а в «Камельке» зашкаливает концентрация красоты, пользы и выгоды!

Друзья, мы приглашаем вас к себе в гости и дарим скидки до 30%, которые вы сами выбираете себе!

Как? Заходите, все покажем! Ну или смотрим быстрее сториз, пока они не исчезли.

Всех наших гостей мы угощаем прохладным, сладковатым освежающим бырпахом — якутским напитком с пузырьками, который лучше всего освежит и утолит жажду!

Так что заходите к нам за подарками на день рождения, свадьбу, юбилей, новоселье или просто поздороваться!

Мы всегда рады гостям и всегда предлагаем им лучшее, что у нас есть!

Пр. Ленина, 36

ТЦ «Айсберг», 2 этаж

Галерея «Пассаж», Кирова, 2

Режим работы- с 10:00 до 19:00

www.kamelek.ru

Потому что «Камелёк» должен быть в каждом доме!