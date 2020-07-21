«Камелек» будет раздавать бесплатные подарочные сертификаты в День торговли

25 июля в России отмечается День торговли. Торгово-производственная компания «Камелек» подготовила сюрпризы и интересные мероприятия, приуроченные к этому дню.

Так, одним из знаменательных событий станет ярмарка-продажа изделий и посуды с большими скидками до 60% на главной площади столицы – на площади Ленина в день праздника – 25 июля.

Всем посетителям ярмарки, горожанам и гостям столицы в этот день будут дарить бесплатные подарочные сертификаты от компании «Камелек».

Также все лето продолжатся ярмарки выходного дня от «Камелек», где представлены в продажу товары, посуда, изделия с максимальными скидками 50%, 60%. Каждую субботу, воскресенье перед магазином компании по адресу Ленина, 36 открывается продажа на свежем воздухе на весь выходной день.