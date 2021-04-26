26.04.2021
22:26
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Экономика
Камелек: 27 апреля -27% скидки всем!
Дорогие друзья!
Торгово-производственная компания «Камелёк- хоум» поздравляет с Днем Республики всех, кто родился, жил и живет в самом прекрасном, удивительном и уникальном крае на Земле- Республике Саха (Якутия)! Нам повезло любить и развивать нашу благословенную родную землю, которая состоит из частички души каждого из нас!
И только один день, 2️⃣7️⃣ апреля мы дарим 2️⃣7️⃣% скидки всем покупателям на всю продукцию Камелек (кроме чороонов) во всех наших магазинах, а также при заказе на сайте www.kamelek.ru
Вы также можете сделать предзаказ по номеру
📞+7 967 914-69-06,
а также заказать памятные надписи и логотипы на посуде и сувенирах.
Режим работы- с 10:00 до 19:00
🔅Пр.Ленина 36
🔅ТРК ТУЙМААДА 1 этаж
🔅ТЦ «Айсберг» 2 этаж
Фото: Торгово-производственная компания "Камелёк- хоум"
Источник: На правах рекламы. Торгово-производственная компания "Камелёк- хоум"
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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