Камелек: 27 апреля -27% скидки всем!

Дорогие друзья!

Торгово-производственная компания «Камелёк- хоум» поздравляет с Днем Республики всех, кто родился, жил и живет в самом прекрасном, удивительном и уникальном крае на Земле- Республике Саха (Якутия)! Нам повезло любить и развивать нашу благословенную родную землю, которая состоит из частички души каждого из нас!

И только один день, 2️⃣7️⃣ апреля мы дарим 2️⃣7️⃣% скидки всем покупателям на всю продукцию Камелек (кроме чороонов) во всех наших магазинах, а также при заказе на сайте www.kamelek.ru

Вы также можете сделать предзаказ по номеру

📞+7 967 914-69-06,

а также заказать памятные надписи и логотипы на посуде и сувенирах.

Режим работы- с 10:00 до 19:00

🔅Пр.Ленина 36

🔅ТРК ТУЙМААДА 1 этаж

🔅ТЦ «Айсберг» 2 этаж