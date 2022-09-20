20.09.2022
18:33
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Происшествия

КамАЗ разрушил мост на дороге Верхоянье из-за перегруза

19 сентября в 17 ч. произошло разрушение деревянного моста через р. Тектенге на автомобильной дороге «Верхоянье» в Верхоянском районе и провал автомобиля КамАЗ, груженного углем, следовавшего по маршруту п. Батагай – г. Верхоянск, сообщает тгк Минтранс Якутии.

По предварительным данным причиной разрушения моста является превышение требуемой грузоподъемности моста автомобилем КАМАЗ. Отметим, грузоподъемность моста составляла 20т., вес автомобиля КАМАЗ с углем — 41,8 т. По результатам предварительного осмотра мостового перехода разрушены: проезжая часть, балки (прогоны) в количестве 11 шт. из 13 шт. и береговые опоры (сваи в количестве) 8 шт. 19 сентября Верхоянском дорожным участком выполнены работы по устройству объездной дороги.
Дополнительно сегодня , 20 сентября производятся работы по устройству водопропускной трубы на объездной дороге и по установке соответствующих дорожных знаков. В настоящее время проезд по объездной дороге обеспечен. Пострадавших нет.

На мосту автодороги Батагай-Верхоянск провалился большегруз
Фото: тгк Минтранс Якутии
Источник: тгк Минтранс Якутии

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