КАМАЗ перевернулся на крышу: ДТП со смертельным исходом

В Томпонском районе КАМАЗ перевернулся на крышу в результате ДТП.

9 апреля около 11 часов утра в дежурную часть Отд МВД России по Томпонскому району поступило сообщение о том, что не доезжая 28 км. от с.Тополиное произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим.

По предварительной информации, 9 апреля примерно в 10:30 мин. на 160 км.+700 м. РАД «Яна» на придорожном участке для стоянки автомобилей 47-летний водитель КаМАЗ не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта со стоянки в кювет.

В результате происшествия КаМАЗ перевернулся на крышу, кабиной прижало пассажира — мужчину 39 лет, который от полученных травм скончался на месте аварии, водитель значительных телесных повреждений не получил.

В ходе проверки установлено, что водитель имеет водительское удостоверение по категории: «В,В1,С,С1,М», имеет 17 лет стажа вождения. Согласно сведениям информационной системы ГИБДД у данного водителя административных правонарушений не имеется. Со слов камазиста следует, что в момент происшествия мужчины не были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель был трезв.

Местом, где произошло дорожно-транспортное происшествие является открытый участок, прилегающий к проезжей части автодороги регионального значения «Яна» на 160км.+700м.

Материалы по факту ДТП переданы следствию.

Статистика говорит, что применение ремней безопасности уменьшает риск гибели и тяжёлых травм при фронтальном столкновении в 2-2,5 раза, при боковом — в 1,8 раза, а при опрокидывании — аж в 5 раз!

Во время и после удара необходимо, чтобы тело было зафиксировано на месте. И совершенно неважно, где вы сидите – спереди или сзади, в легковушке вы или в автобусе. Зачем фиксироваться? Чтобы предотвратить произвольные перемещения седоков по салону. «Прилететь» со всего маха головой в стекло, переломать руки и ноги об элементы интерьера, наткнувшись по пути глазом на рычаг коробки передач или стеклоочистителя, – малорадостная перспектива. Если голова попадёт между подголовником и боковой стойкой – тоже ничего хорошего. Куда мотнёт автомобиль в следующий момент после первого удара, спрогнозировать совершенно невозможно – вывих шейных позвонков вероятен даже на самых безобидных скоростях.

Ремень – всего лишь капроновая лента. Но на её счету миллионы спасённых жизней. Пристегивайтесь ремнями безопасности!