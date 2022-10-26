КамАЗ… для больницы

В начале текущего года, в год 100-летия ЯАССР, в Усть-Алданскую центральную районную больницу поступил медицинский комплекс на базе «Камаз», благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» при поддержке Правительства РФ. Медики района активно выезжают на профилактические медосмотры, диспансеризацию, вакцинацию жителей сел и организаций.

Передвижной медицинский комплекс начал работу в феврале месяце. За этот период было осмотрено более двух тысяч жителей, а вакцинацию получили более 500 жителей именно во время выездов. Медики выезжали в села: Борогонцы, Онер, Чаран, Мындаба, Чериктей, Дюпся, Бярия, Элэсин, Бядимэ и так далее. Также во время Спортивных игр народов РС(Я) врачи, фельдшера и медсестры оказывали медицинскую помощь участникам состязаний и гостям Усть-Алданского района. Во время данного мероприятия было около 200 обращений за медпомощью.

«Такие мобильные комплексы являются огромным подспорьем. Они обеспечивают медицинскую помощь в труднодоступных населенных пунктах. Пациентам не нужно выезжать в район, чтобы пройти медицинские обследования — рассказывает Анна Петрова, главный врач Усть-Алданской ЦРБ.- И самое главное, на такие выезда ездит не один врач, а целая бригада медиков, состоящих из узких специалистов. Жители сел очень довольны, ведь не у каждого есть возможность выезжать в район».