26.10.2022
16:00
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Национальные проекты

КамАЗ… для больницы

В начале текущего года, в год 100-летия ЯАССР,  в Усть-Алданскую центральную районную больницу  поступил медицинский комплекс на базе «Камаз», благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» при поддержке Правительства РФ.  Медики района активно выезжают на профилактические  медосмотры, диспансеризацию, вакцинацию жителей сел и организаций.

Передвижной медицинский комплекс начал работу в феврале месяце. За этот период было осмотрено более  двух тысяч жителей, а вакцинацию получили более 500 жителей именно во время выездов. Медики выезжали в села: Борогонцы,  Онер, Чаран, Мындаба, Чериктей, Дюпся, Бярия, Элэсин, Бядимэ и так далее. Также во время Спортивных игр народов РС(Я) врачи, фельдшера и медсестры оказывали медицинскую помощь участникам состязаний  и гостям Усть-Алданского района. Во время данного мероприятия было около 200 обращений за медпомощью.

«Такие мобильные комплексы являются огромным подспорьем. Они обеспечивают медицинскую помощь в труднодоступных населенных пунктах. Пациентам не нужно выезжать в район, чтобы пройти медицинские обследования — рассказывает Анна Петрова, главный врач Усть-Алданской ЦРБ.- И самое главное, на такие выезда ездит не один врач, а целая бригада медиков, состоящих из узких специалистов. Жители сел очень довольны, ведь не у каждого есть возможность выезжать в район».

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Усть-Алданской ЦРБ

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