Калинов день – народные приметы 11 августа

11 августа 2019 года православные христиане отмечают день памяти мученика Каллиника Киликийского (III—IV в.);

Каллиник — мученик, пострадавший в период гонений Деция (249-251). Сначала он был языческим жрецом, но, видя мужество мученика Фирса, уверовал в Христа. Его проповедь о Христе в городе Анкире вызвала гнев язычников. Каллиника схватили и представили на суд игемону Сакердону. Тот приговорил святого к страшному наказанию и смерти.

В народном календаре этот день известен как Калинов день (Калинник день).

Поскольку имя проповедника очень похоже на название Калины, которая к тому же поспевает к этому времени, то Калинник стал еще и праздником калины.

Первые морозы в этот день назывались Калинниками.

Приметы на 11 августа: