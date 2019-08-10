Калинов день – народные приметы 11 августа
11 августа 2019 года православные христиане отмечают день памяти мученика Каллиника Киликийского (III—IV в.);
Каллиник — мученик, пострадавший в период гонений Деция (249-251). Сначала он был языческим жрецом, но, видя мужество мученика Фирса, уверовал в Христа. Его проповедь о Христе в городе Анкире вызвала гнев язычников. Каллиника схватили и представили на суд игемону Сакердону. Тот приговорил святого к страшному наказанию и смерти.
В народном календаре этот день известен как Калинов день (Калинник день).
Поскольку имя проповедника очень похоже на название Калины, которая к тому же поспевает к этому времени, то Калинник стал еще и праздником калины.
Первые морозы в этот день назывались Калинниками.
Приметы на 11 августа:
- Коли на Калиника туманы, то припасай косы (или закром) на овёс с ячменём.
- Пронеси, Господи, Калиника мороком (то есть туманом), а не морозом.
- Коли спелый овёс зазеленеет во второй раз — осень будет ненастной.
- «На Калинника туман — жди холода».
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