Калининград: Неудачный старт якутских волейболисток…

В Калининграде, во Дворце спорта «Янтарный» 18 января стартовал 12-й по счету турнир «Локоволей», в котором принимают участие 12 команд юношей и 12 команд девушек 2005/2006 годов рождения — об этом сообщает страница sportyakutia.ru в инстаграме.

В финале турнира принимает команда девушек сборной Республики Саха (Якутия).

В первый день соревнований сборная девушек из Якутии под руководством тренера Марии Глухаревой провела две встречи в группе «А» с командами из Нижнего Новгорода и Красноярского края. К сожалению, приходиться констатировать, обе игры наша команда проиграла, причем с заметным преимуществом соперников. По словам тренеров, наши девушки сильно уступают сверстницам в росте, что, безусловно, сказывается в результате.