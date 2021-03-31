Календарь главных скачек-2021 в Якутии

Основные события конного спорта в Якутии в календаре главных скачек от «Спорта Якутии»: 10.04.2021 Скачки в с. Амга ипподром Муона 09.05.2021 Скачки посвященные 76 годовщине Победы в ВОВ ипподром АГАТУ 26.05.2021 Кубок ректора АГАТУ ипподром АГАТУ Отборочные скачки на ИД-2021 и приз ДЕРБИ-2021 ипподром АГАТУ 26.06.2021 Скачки на призы администратора АО ГО г. Якутска Үс-Хатын 27.06.2021 Скачки на призы Ил Дархана-2021 Үс-Хатын 03.07.2021 Скачки на призы председателя правительства РС(Я) приз ДЕРБИ ипподром АГАТУ 09.07.2021 Скачки на призы «Игры Манчаары» с. Бердигестях Горного улуса 31.07.2021 Кубок Лээги с. Амга ипподром Муона 21.08.2021 Скачки в честь 125 летнего юбилея видного государственного и политического деятеля Винокурова И. Е. с. Намцы Намский улус Скачки на приз МСХ РС(Я) ипподром АГАТУ

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