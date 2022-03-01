01.03.2022
16:09
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Путешествия & Отдых

Какую визу сейчас можно оформить?

Единый визовый центр ответил на наиболее распространённые вопросы в своем аккаунте Инстаграм.

В этот сложный период с тревожными новостями появилось много противоречивой информации. ЕВЦ призывает не поддаваться всеобщей панике и развенчивает мифы. 

1. Шенгенские визы сейчас аннулированы.
Нет, это не так. Все шенгены действительны в ваших паспортах. Ими можно воспользоваться.

2. Сейчас нельзя оформить шенгенскую визу.
Можно. Оформление виз идет в обычном режиме. Оформляют следующие страны: Греция, Венгрия, Норвегия, Франция, Испания, Италия, Словения. Пишут, что много отказов по Греции. У нас все без изменений, статистика по визам не изменилась.

3. Воздушное пространство с Великобританией закрыто, визу получить нельзя.
Это миф. Идет прием документов на английскую визу.

4. Как сейчас улететь в Европу и другие страны?
Сейчас для России закрыто все небо ЕС. Мы понимаем, что это временно, но даже сейчас улететь из России можно. Есть воздушные коридоры в Европу через Турцию, Казахстан, азиатские направления. Вот варианты, с которыми пока нет проблем.

Из России: хабы на Ближнем Востоке
— Аэропорты Стамбула, Дубая, Абу-Даби и Дохи открыты для транзита. Ограничения их не коснулись, но из-за закрытого неба на юге России время в пути будет увеличено. Оттуда можно продолжить маршрут в страны с закрытым сообщением — например, прилететь в открытый для россиян Будапешт.

— Нет проблем с полетами в Армению и Азербайджан: оттуда в Европу летают местные Armeina, Azal, FlyOne, Buta, а также Wizz Air. Из Еревана и Баку можно добраться до Тбилиси и Кутаиси: оттуда больше рейсов европейских авиакомпаний. По земле в эти страны доехать сложнее из-за запрета наших властей: можно выехать только при наличии оснований.

— Из европейских стран открыта Сербия: Air Serbia летает в РФ без ограничений, но отмены возможны.

В Россию выполняют рейсы авиакомпании из стран СНГ, персидского залива, Турции, Марокко, Шри-Ланки и другие.

5. Куда сейчас можно полететь отдыхать?
Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, Бахрейн, Израиль, Шри-Ланка, Мальдивы, Сейшелы и Маврикий. Перспективным направлением скоро будет Вьетнам.

Сейчас все меняется очень быстро, правила могут не работать. Пожалуйста, проверяйте информацию и берегите себя!

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: visa_rus
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