Какую визу сейчас можно оформить?

Единый визовый центр ответил на наиболее распространённые вопросы в своем аккаунте Инстаграм.

В этот сложный период с тревожными новостями появилось много противоречивой информации. ЕВЦ призывает не поддаваться всеобщей панике и развенчивает мифы.

1. Шенгенские визы сейчас аннулированы.

Нет, это не так. Все шенгены действительны в ваших паспортах. Ими можно воспользоваться.

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2. Сейчас нельзя оформить шенгенскую визу.

Можно. Оформление виз идет в обычном режиме. Оформляют следующие страны: Греция, Венгрия, Норвегия, Франция, Испания, Италия, Словения. Пишут, что много отказов по Греции. У нас все без изменений, статистика по визам не изменилась.

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3. Воздушное пространство с Великобританией закрыто, визу получить нельзя.

Это миф. Идет прием документов на английскую визу.

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4. Как сейчас улететь в Европу и другие страны?

Сейчас для России закрыто все небо ЕС. Мы понимаем, что это временно, но даже сейчас улететь из России можно. Есть воздушные коридоры в Европу через Турцию, Казахстан, азиатские направления. Вот варианты, с которыми пока нет проблем.

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Из России: хабы на Ближнем Востоке

— Аэропорты Стамбула, Дубая, Абу-Даби и Дохи открыты для транзита. Ограничения их не коснулись, но из-за закрытого неба на юге России время в пути будет увеличено. Оттуда можно продолжить маршрут в страны с закрытым сообщением — например, прилететь в открытый для россиян Будапешт.

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— Нет проблем с полетами в Армению и Азербайджан: оттуда в Европу летают местные Armeina, Azal, FlyOne, Buta, а также Wizz Air. Из Еревана и Баку можно добраться до Тбилиси и Кутаиси: оттуда больше рейсов европейских авиакомпаний. По земле в эти страны доехать сложнее из-за запрета наших властей: можно выехать только при наличии оснований.

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— Из европейских стран открыта Сербия: Air Serbia летает в РФ без ограничений, но отмены возможны.

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В Россию выполняют рейсы авиакомпании из стран СНГ, персидского залива, Турции, Марокко, Шри-Ланки и другие.

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5. Куда сейчас можно полететь отдыхать?

Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, Бахрейн, Израиль, Шри-Ланка, Мальдивы, Сейшелы и Маврикий. Перспективным направлением скоро будет Вьетнам.

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Сейчас все меняется очень быстро, правила могут не работать. Пожалуйста, проверяйте информацию и берегите себя!