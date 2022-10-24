Какую поддержку получают семьи участников СВО от властей?

Меры поддержки, принятые в городе Якутске в дополнение к федеральной и региональной поддержке, включают в себя единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей, бесплатный проезд для детей в общественном транспорте, внеочередное зачисление ребенка в детский сад, отсрочку от арендной платы и пени за земельный участок, продуктовый (овощной) набор. На это предусмотрены средства из муниципального бюджета и резервного фонда.

Глава города Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ провел рабочее совещание с начальником Управления образования Окружной администрации города Якутска Марией ПЕТРОВОЙ и руководителем ГКУ РС(Я) «Управление социальной защиты населения и труда г. Якутска при Министерстве труда и социального развития РC (Я)» Семеном Матвеевым о реализации мер поддержки семьям участников СВО.

Начальник Управления образования Якутска Мария Петрова отметила, что заявление от родителей (законных представителей) на получение поддержки поступает в Управление образование из МФЦ «Мои документы» по защищенному каналу и из городского центра поддержки семей участников СВО через Единую систему электронного документооборота.

Отметим, в соответствии с приказами Управления образования все дети дошкольного и школьного возраста обеспечены бесплатным горячим питанием. Сейчас ведется работа по оформлению транспортных карт «Школьные СВО» через АКБ «Алмазэргиэнбанк».

Глава города Якутска Евгений Григорьев поручил в заявительном характере выдавать транспортные карты «Школьные СВО» детям участников СВО из пригородных населенных пунктов, которые прописаны в пригороде, но учатся в городских школах. Начальник Управления образования г. Якутска заверила, что эти работы уже ведутся.

Управлением образования города Якутска ведется ежедневный мониторинг предоставления мер поддержки членов семей военнослужащих, мобилизованных.

Руководитель Управления социальной защиты города Якутска Семен Матвеев сообщил, что семьи мобилизованных в Якутске начали получать региональные выплаты в 200 тысяч рублей.

«Подача заявлений предельно упрощена – членам семей достаточно подать только заявление по принципу «одного окна» в офисах МФЦ или на портале госуслуг. Все остальные согласования, сверки, подтверждения от военного комиссариата, Управления национальной гвардии, МВД, ЗАГСа и других органов сотрудники МФЦ и Управлений социальной защиты на местах запрашивают самостоятельно», — сказал Семен Матвеев.

Отметим, единовременная материальная помощь в размере 200 тысяч рублей выплачивается гражданину Российской Федерации, являющемуся представителем семьи военнослужащего, проживающему на территории Республики Саха (Якутия), одной из следующих категорий исходя из степени родства с военнослужащим:

1) супруге (супругу), состоящей (ему) в зарегистрированном браке; при отсутствии супруги (супруга), состоящей (его) в зарегистрированном браке, совместно проживающему с военнослужащим лицу, состоящему с ним в фактических брачных отношениях;

2) детям, в том числе достигшим совершеннолетнего возраста, совместно проживающим с военнослужащим, при отсутствии членов семьи, указанных в подпункте 1 настоящего пункта;

3) родителям в лице матери или отца при отсутствии матери, или одному из опекунов, воспитавших до совершеннолетия подопечного ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей;

4) полнородным и неполнородным братьям и сестрам военнослужащего, совместно проживающим с военнослужащим, при отсутствии у военнослужащего членов семьи.

Указом Главы Якутии Айсена Николаева № 2603 от 25 сентября 2022 года «О мерах социальной поддержки семей военнослужащих» предусмотрены семь направлений поддержки семей мобилизованных и добровольцев-контрактников. Это единовременная материальная помощь семьям в размере 200 тысяч рублей, бесплатное питание школьникам, обнуление платы за детские сады, поддержка студентов в виде специальных дополнительных стипендий и приоритетного заключения контрактов на целевое обучение, помощь родителям военнослужащего на санаторно-курортное лечение.

Напомним, в Якутске функционирует городской Центр поддержки семей участников специальной военной операции. В Центре оказывается юридическая, психологическая, информационная, волонтерская и иная помощь семьям и родственникам добровольцев и мобилизованных граждан.

Семьи и родственники участников специальной военной операции могут обратиться за юридической, психологической, информационной, волонтерской и иной помощью в Центр поддержки семей военнослужащих г. Якутска, который начал свою работу 18 октября по адресу: ул. Курашова, 1/1 (кабинеты № 8, № 9, № 23 и № 44).

Обратиться в Центр поддержки семей участников СВО можно по телефонам 40-88-70 и 8914-110-60-20.

Телефоны службы психологической поддержки Якутии: 122 (добавочная цифра 2) и 31-91-09.

Также горожане могут обратиться на горячую линию прокуратуры г. Якутска по тел. 8924-599-94-97.