Какую меру пресечения для Сусанны Рожиной изберет суд?

Как выясняется, Сусанна Рожина действовала не в одиночку — уголовное дело возбуждено против группы лиц, действовавших по предварительному сговору. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Источник arcticpost.ru в правоохранительных органах сообщил, что меру пресечения изберут в пятницу, 11 февраля 2022 года. Как сообщается в Фейсбук, коллеги Сусанны Рожиной собирают подписи под ходатайством о домашнем аресте для блогера — у нее трое малолетних детей и пожилые родители.

Известный журналист Айталина Никифорова написала в ФБ:

…нельзя торопиться с выводами, вариантов причин задержания могло быть много, не исключая подставу и самоподставу. Я не думаю, что журналисты должны быть «равнее» перед законом, и не приемлю слепую цеховую защиту, с чем не раз сталкивалась в работе (дела врачей, чиновников и пр.). Делать какие-либо выводы преждевременно, поэтому тоже попросила бы земляков не резвиться в догадках и сразу обвинять во всех тяжких по обрывочным сообщениям. А вопросов, действительно, очень много, по той же сумме якобы вымогательства — ни одно предприятие, ни одно частное лицо не может незаметно для бдящего ока государства вытащить такую сумму, сразу придут с вопросами.

Я подписалась под ходатайством в пользу не связанной с заключением под стражу меры пресечения. Это нормальная практика, не давление на суд. Как многодетная мать четверых детей не могу поступить иначе. Сусанна не представляет угрозы для общества, не сможет повлиять на следствие и замешанных лиц и самое главное — ее ждут несовершеннолетние трое детей и пожилые родители.