Какую культурную программу Якутия повезет на Восточный экономический форум

Для участников и гостей V Восточного экономического форума-2019, который пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября, Якутия подготовила насыщенную культурную программу, куда войдут концертная программа, пленар и даже собственный Дни якутского кино.

Третьего сентября артисты из Якутии примут участие в торжественной церемонии открытия Восточного экономического форума. В частности, артисты Театра коренных малочисленных народов Севера и музыканты оркестра «БалАнс» из Алдана станут участниками музыкального флешмоба на территории «Улицы Дальнего Востока», где будут представлены все регионы участники ВЭФ. Также в первый день якутские артисты представят участникам и гостям Форума 20-минутную визитную карточку Якутии и проведут церемонию встречи гостей на территории павильона республики.

Концертная программа

С первого дня силами лучших творческих коллективов Якутии на главной сцене ежедневно будет организована большая часовая концертная программа с театрализованным прологом и специально отобранными номерами. Участие в ней примут: Театр КМНС, оркестр «БалАнс», артист Театра Олонхо Александр Дьячковский, солист Государственного театра оперы и балета РС(Я) Николай Попов, солисты Государственного театра эстрады РС(Я) Герман и Клавдия Хатылаевы. Ведущим выступит Алексей Константинов.

Ежедневно на территории «Улицы Дальнего Востока» будет проходить планер с участием художников из всех регионов-участников. Якутию представит член Союза художников России Василий Кравчук.

Участие в творческих конкурсах

С 3 по 7 сентября в рамках ВЭФ на Спортивной набережной Владивостока состоится II Фестиваль «Созвездие талантов Дальнего Востока», основная программа которого запланирована на 6 сентября. Участие в Созвездии талантов помимо нашей республики примут: Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Сахалинская, Магаданская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ.

Также в рамках ВЭФ состоится конкурс обаяния и таланта «Краса УДВ», честь Якутии в этом году будет отстаивать артистка Театра КМНС Ева Кузьмина. Стоит отметить, что на прошлом форуме в этом конкурсе победила именно якутянка – хомусистка Анна Саввинова, а ранее серебро завоевывала артистка Театра танца Василина Шадрина.

Дни якутского кино

Якутия станет единственным из регионов, который получил право организовать в рамках ВЭФ во Владивостоке «Дни якутского кино». Помимо нашей республики свои фильмы будет представлять только… Индия. Дни этой страны будут проходить в городе в это время.

Церемония открытия и показ фильма победителя номинации «Приз зрительских симпатий» 41-го Московского международного кинофестиваля «Мин урдубэр кун хаьан да киирбэт» («Надо мною солнце не садится») состоится 4 сентября в кинотеатре «Уссури» (г.Владивосток, ул. Светланская, д. 31). Начало в 19.00. Помимо показа фильма состоится встреча с режиссером картины Любовью Борисовой.

5 сентября в этом же кинотеатре в 19.00 состоится показ фильма «Сааскы кэм. Детство, которого мы не знали» Алексея Романова, который сам будет представлять свою ленту зрителям. Фильм получил приз XV юбилейного Фестиваля кино и театра «Амурская осень».

6 сентября в 18.00 зрители смогут увидеть фильм-победитель 40-го Московского международного кинофестиваля «Царь птица» Эдуарда Новикова. А в 20:00 ленту «Кулук хомус» Петра Стручкова. Фильм получил главный приз «Цветы таежной надежды» как лучший в конкурсе российских дебютов на XVII международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня». Ленту представит актриса Ева Кузьмина.

Восточный экономический форум – 2019 состоится 4–6 сентября 2019 г. во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Учрежден указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 19 мая 2015 г. в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Традиционно в выставке «Улица Дальнего Востока» принимают участие субъекты Дальневосточного федерального округа, федеральные органы исполнительной власти. Для посетителей выставки проводятся ежедневные концертные программы и кинопоказы.