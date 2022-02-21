Что ждет ветеринарную службу Якутии

В Якутии разработана Стратегия развития ветеринарной службы до 2030 года

В центре внимания состоявшегося недавно радиоэфира «Диалог с властью» стала реализация Стратегии развития ветеринарной службы до 2030 года. Руководитель Департамента ветеринарии Якутии Петр Петров назвал принятие Стратегии одним из главных достижений 2021 года, благодаря которой в регионе будет сформирована современная материально-техническая база, внедрены цифровые технологии, усовершенствована кадровая политика, в целом повысится эффективность и качество работы ветеринарной службы.

В частности, в рамках Стратегии внедряется программа «Увеличение заработной платы ветеринарных специалистов». Заработная плата ветеринарных специалистов будет доведена до уровня средней зарплаты работников бюджетной сферы сельского хозяйства в размере более 50 тысяч рублей к 2025 году, с поэтапным увеличением с учетом индексации.

Специалисты ветеринарии ранее не вошли в «майские указы», в связи с чем также дополнительно планируется увеличение заработной платы в этом году. Отметим, что Глава региона Айсен Николаев поручил Правительству в течение 2022 года поэтапно увеличить заработную плату на 10% работникам бюджетной сферы, не вошедших в «майские указы». Первая индексация зарплат на 3,6% проведена с 1 января. Следующий этап – на 6,4% произойдет с 1 октября 2022 года.

В ходе радиоэфира Петр Петров озвучил и решение проблемы нехватки молодых специалистов в районах республики. Он отметил, что для восполнения кадрового дефицита в сельских ветеринарных учреждениях, в Стратегию включен проект «Земский ветеринар». Кадровый проект предусматривает компенсацию затрат, связанных с переездом и обустройством ветеринарных врачей и фельдшеров, выплату молодым специалистам, выезжающих на работу в село, в размере 1 миллиона рублей.