Какова польза от нацпроекта «Здравоохранение» для якутян?

В условиях пандемии, по понятным причинам, у многих изменились приоритеты. И теперь вопросы, касающиеся здоровья и здравоохранения вызывают неподдельный интерес почти у каждого. Поэтому неудивительно, что многие якутяне, живущие как в городах, так и в селах, задаются вопросом: «Какова реальная польза от нацпроекта «Здравоохранение» для меня и моих близких?».

Давайте, попробуем разобраться.

Для тех, кто не в курсе, следует пояснить, что нацпроект «Здравоохранение» — это один из национальных проектов в России, который реализуется с 2019 по 2024 годы на территории всей страны, в том числе у нас в республике. В частности, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Якутии уже три года продолжается реализация 7-ти региональных проектов, от которых напрямую зависят доступность и качество медпомощи.

Построены новые ФАПы и врачебные амбулатории в 21 улусе и в пригороде г.Якутска

За три года с начала реализации нацпроекта в Якутии введено 22 фельдшерско-акушерских пункта и 5 врачебных амбулаторий в 21 районе республики и в пригороде г. Якутска.

Отрадно, что среди тех, кто теперь имеет быстрый доступ к качественной медпомощи оказались жители 5 труднодоступных населенных пунктов, таких как с. Баханай Жиганского, с. Урицкое Олекминского, с.Березовка Среднеколымского, с. Охотский-Перевоз Томпонского и с.Юкагир Усть-Янского районов.

Если говорить про уходящий год, то события, произошедшие в 2021 году, точно порадовали жителей 6 населенных пунктов, в том числе с. Алеко-Кюёль Среднеколымского района, с. Куберганя Абыйского района, где введено 6 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Для населения небольшого с. Кердем Хангаласского улуса строительство офиса врача общей практики стало важным шагом для обеспечения доступности медпомощи. Открытие в первом квартале 2021 года врачебной амбулатории в с.Сайылык Нюрбинского улуса, фельдшерско-акушерского пункта в с.Кысыл-Юрюйя Хангаласского улуса также дает возможность жителям этих якутских сел получить квалифицированную медпомощь у себя на местах, не выезжая за пределы своего села.

Долгожданным и значимым событием 2021 года для жителей пос.Батагай Верхоянского улуса стало открытие больницы с поликлиникой на 180 посещений. Строительство и своевременный ввод в эксплуатацию столь масштабного объекта стало возможным, благодаря финансовой поддержке АК «АЛРОСА» через Целевой Фонд Будущих поколений РС(Я).

Какие объекты будут построены в ближайшие годы?

Динамичными темпами продолжается строительство двух крупных медучреждений, где будет оказываться высокотехнологичная медпомощь: Кардиологического и Онкологического центра. Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация для начала долгожданного строительства Республиканской клинической инфекционной больницы в г.Якутске.

По программе модернизации первичного звена в 2021 году началось строительство 5 объектов здравоохранения, в том числе «Больничный комплекс на 22 койки с поликлиникой на 104 посещений в смену в с.Хонуу Момского района», где после завоза стройматериалов, строительно-монтажные работы начнутся в марте 2022 года.

Уникальные передвижные медкомплексы для маленьких наслегов

В 2021 году для нужд ЦРБ республики было приобретено 14 единиц уникального в своем роде, дорогостоящего, но очень нужного спецавтотранспорта. На их приобретение было израсходовано 235,1 млн. рублей. Речь идет о 14 передвижных медицинских комплексах, позволяющих провести диспансеризацию и углубленные медосмотры населения.

На базе такого комплекса можно пройти даже ультразвуковые, лабораторные и функциональные исследования. Эти уникальные комплексы будут очень кстати при охвате профосмотрами жителей самых труднодоступных населенных пунктов Якутии, где численность составляет менее 100 человек, нет стационарных медучреждений и, в основном, отсутствует круглогодичное наземное сообщение.

Как сообщили в Минздраве республики, в эти дни ведется сборка медкомплексов и оформление необходимой документации. Так что до конца года передвижные медкомплексы будут доставлены до адресатов.

Промышленные районы не остались без внимания

В уходящем году существенно обновлена материально-техническая база здравоохранения в промышленных районах. В городах Алдан и Ленск были открыты первичные сосудистые отделения.

В городе Нерюнгри в 2020 году закуплены ангиографический комплекс и МРТ-оборудование для сосудистого отделения. Теперь жители Южной Якутии смогут проходить необходимые обследования, не выезжая за пределы своего района.

В первичное сосудистое отделение Ленской ЦРБ в 2021 году было закуплено новейшее оборудование для разработки суставов верхних и нижних конечностей, а также локтевого сустава. Кроме того, приобретены аппарат для пассивно — активной мобилизации коленного и тазобедренного суставов, система для активной реабилитации верхних конечностей и развития мелкой моторики, велоэргометр, гериатрические кресла на колёсах. Использование новейших разработок в области физической реабилитации помогает пациентам быстрее и эффективнее восстановиться после перенесенных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт, инсульт и т.д. Также в распоряжении медиков появились новые УЗИ диагностические системы. Для комфорта лежачих больных были приобретены специальные функциональные кровати.

Дорогостоящее передовое медоборудование – больницам Якутии

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранения» дал возможность в 2021 году на федеральные средства дооснастить первичные сосудистые отделения в городе Ленске и в селе Майя Мегино-Кангаласского улуса новым оборудованием на общую сумму 103 миллиона рублей.

В первичное сосудистое отделение на базе Мегино-Кангаласской ЦРБ приобретен компьютерный томограф, сочетающий мощные диагностические возможности и эффективный рабочий процесс. Томограф позволяет быстро получать высококачественные снимки при оптимизированной лучевой нагрузке. А оснащение отделения универсальной УЗИ диагностической системой для кардиологических и общих исследований у взрослых и детей дает расширенные возможности для диагностики в акушерстве и гинекологии, урологии и т.д.

Для нужд больниц республики также были закуплены портативные аппараты УЗИ диагностики, офтальмологическое оборудование, электрокардиографы. Новым рентгеновским компьютерным томографом был оснащен ГАУ РС (Я) «РБ №1 – НЦМ», ангиографическим комплексом Региональный сосудистый центр в ГБУ РС (Я) «РБ №2 – ЦЭМП».

В целом, за три года реализации нацпроекта, в рамках переоснащения республиканского онкологического диспансера было закуплено всего 55 единиц современного медоборудования на общую сумму 458,47 млн. рублей. Важно напомнить, что в еще 2020 году республикой был получен и запущен в эксплуатацию безгелиевый магнитно-резонансный томограф, роботизированная морфологическая лаборатория, видеоэндоскопические комплексы. В 2021 году продолжено переоснащение онкодиспансера на сумму 106 млн. рублей, в том числе с приобретением 28-срезового компьютерного томографа. В рамках реализации нацпроекта, для Якутского республиканского онкодиспансера был приобретен электрохирургический аппарат последней модификации. С его помощью врачи — хирурги быстрее и практически бескровно могут делать операции. В отличие от предыдущих аппаратов, новый, во много раз ускоряет все рабочие процессы и дает возможность удалять опухоли сложной локализации в самых труднодоступных местах.

Во главу угла – раннее выявление злокачественных новообразований

В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в республике было организовано 15 центров амбулаторной онкологической помощи. Они открыты на базе многопрофильных больниц и поликлиник.

В частности, 2021 году были открыты 2 центра амбулаторной онкологической помощи в селах Амга и Верхневилюйск. В 2020 году такие же центры были открыты в Вилюйске, Олекминске, Покровске и Ленске.

Работа в них ведется в трех направлениях: это ранняя диагностика, лечение онкозаболеваний и диспансерное наблюдение. Центры полностью укомплектованы как медицинским оборудованием, так и кадрами. Их техническое оснащение (от УЗИ – аппаратуры до компьютерного томографа) позволяет проводить основные виды обследования по выявлению рака. В центрах также развернуты дневные стационары для амбулаторного проведения химиотерапии. Следует отметить, что в рамках проекта, дорогостоящая химиотерапия оплачивается за счет средств ОМС. Ежегодно на лекарственное обеспечение пациентов с онкологией республика получает дополнительное финансирование из средств федерального бюджета в размере более 3,4 млрд. рублей через систему ОМС.

За три года реализации проекта в республике было пролечено более 15 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе 11 тысяч в 2021 году.

Выявлению онкопатологий на ранних стадиях также способствуют регулярные выезды специалистов онкодиспансера в отдаленные районы и труднодоступные наслеги. Во время таких выездов, за один день онкогинеколог, онкохирург, маммолог, эндоскопист успевают осмотреть сотни якутян.

Только за 2021 год онкологи выезжали в 10 районов, в том числе в 4 арктических района – Среднеколымский, Жиганский, Верхоянский, Оленекский. В улусах ими было осмотрено 1 534 человек, из них 115 человек были направлены в онкологический диспансер для дополнительного обследования по «зеленому коридору». В результате этой работы было выявлено 14 случаев злокачественных новообразований.

Каждый якутянин может проверить свое здоровье по проекту “Онкопоисксаха.рф»

Большой подмогой для раннего выявлении злокачественных новообразований, безусловно, стал запуск проекта “Онкопоисксаха.рф» в августе 2020 года. Этот уникальный проект, разработанный специалистами республиканского онкодиспансера, направлен на регион-специфический скрининг для раннего выявления 6 основных видов онкопатологии, которые, к сожалению, являются ведущими причинами смерти населения республики. К ним относятся злокачественные новообразования легкого, печени, молочной железы, кишечника, шейки матки, предстательной железы.

По состоянию на 1 ноября 2021 года анкетирование прошли 10 644 человека. Было выявлено 12 случаев злокачественных новообразований на разных стадиях. Кроме того, более 140 человек отнесены к группам высокого риска развития злокачественного новообразования и взяты под динамическое наблюдение в онкодиспансере. Более 500 человек направлены в поликлиники по месту жительства с другими патологиями. Данный результат высоко оценен онкологами из других регионов России.

С 2021 года Территориальным фондом ОМС разработан и утвержден тариф на онкоскрининг. В 2021 году начато поэтапное тиражирование онкоскрининга в 15 ЦРБ, на базе которых были открыты Центры амбулаторной онкологической помощи.

Важно знать, что сегодня каждый якутянин, независимо от места проживания, может стать участником программы: пройти анкетирование и при необходимости обследование на базе онкодиспансера.

Увеличилось количество вертолетных площадок для санитарной авиации

За три года реализации нацпроекта санитарной авиацией было совершено 956 вылетов на сумму 1 119 млн. рублей, эвакуировано 1 689 пациентов, дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств регионального бюджета.

В 2021 году в Нерюнгринской ЦРБ введена в эксплуатацию вертолетная площадка для санавиации, которая намного ускорила процесс транспортировки пациентов из больницы в медучреждения третьего уровня. Важно пояснить, что ежегодно Республиканский центр медицины катастроф Якутии перевозит более 150 человек из г.Нерюнгри в г.Якутск, в том числе и маленьких пациентов, и беременных женщин. Наличие твердого асфальто-бетонного покрытия позволяет обезопасить взлет и посадку вертолетов на территории больничного комплекса г.Нерюнгри.

В настоящее время вертолеты санитарной авиации с медицинскими модулями базируются на базе ЦРБ в г.Мирном, г.Среднеколымске, г.Нюрбе, п.Батагай, п.Тикси, с.Майя, где в режиме постоянной готовности находятся воздушные суда авиакомпаний.

Немного оптимизма или что ждет нашу медицину в новом году?

Еще немного оптимизма добавляет тот факт, что в 2022 году финансирование здравоохранения увеличится на 3,6% и составит более 23,7 млрд. рублей. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев. Он заверил, что увеличение объёмов финансирования отрасли здравоохранения поможет значительно укрепить материально-техническую базу медицинских учреждений, повысит качество и доступность медицинской помощи в районах нашей республики.