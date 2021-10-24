Какой выставкой открылась в Якутии эпоха QR-кодов?

В Национальном Художественном музее Якутии по 25 ноября работает персональная выставка «Айар кутум абылаҥа» художника-живописца, дизайнера, члена Союза художников России, подвижника родной культуры, автора многих проектов по возрождению традиционного эпического наследия народа саха Вячеслава ЯРОЕВА.

Выставка включает более 60 произведений живописи, графики, архитектурных макетов, созданных автором с 2000-х годов. Экспозиция впервые широко и всесторонне освещает деятельность художника в области станковой живописи и рисунка. Виртуозную передачу фактурного богатства предметов демонстрируют полотна «Лучшая пора» (2016), «Натюрморт» (2017). Теплый колорит, вдумчивое, ностальгическое настроение тематических полотен «Золотая рожь» (2017), «У костра» (2017) создают ощущение медитативного погружения в воспоминания художника.

С 2011 года силами ООО Дизайн-студии «Уран», руководителем которой является Вячеслав Яроев, выполнены дизайн-проекты интерьера и ремонт более 40 крупных объектов в республике, проектирование и строительство ритуальных объектов для летнего праздника Ысыах. Выставка знакомит посетителей с макетами Аал Луук Мас, созданными художником и дизайнером для празднования Ысыаха в разных регионах Якутии.

Выставка открыта по 25 ноября в Выставочном зале НХМ РС (Я) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 12, 2 этаж (здание «Комдрагметалл»).

Режим работы: 10.00 — 18.00 (касса до 17.30), с понедельника по пятницу. Выходные дни: суббота, воскресенье. Вход: для взрослых – 150 руб.; для лиц, не достигших 18 лет – бесплатно; для студентов ВУЗов и ССУЗов – 80 руб.; для пенсионеров – 50 руб.;многодетным семьям – 100 руб. (при предъявлении соответствующих документов).Экскурсионное обслуживание по предварительной записи по номеру: 8 (4112) 33-52-79, по отдельной цене.

Внимание! С 20 октября 2021 г. вход в Национальный художественный музей РС (Я) по QR-кодам.