Какой ноябрь ждет Якутию?

Погода теплее обычной ожидается в республике в ноябре, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на «Российскую газету».

Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«Теплее обычного ноябрь обещает быть в Поволжье, в Предуралье и на Урале, на севере Западной Сибири и севере Красноярского края, в Якутии и на Чукотке», — приводит РГ ее слова.

При этом на севере региона в ночные часы возможны и 40-градусные морозы. Днем в северных районах республики установится температура -20-25 градусов.

Отмечается, что данный прогноз является предварительным. Уточненный будет в конце октября.