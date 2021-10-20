20.10.2021
19:55
284
Погода
Какой ноябрь ждет Якутию?
Погода теплее обычной ожидается в республике в ноябре, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на «Российскую газету».
Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
«Теплее обычного ноябрь обещает быть в Поволжье, в Предуралье и на Урале, на севере Западной Сибири и севере Красноярского края, в Якутии и на Чукотке», — приводит РГ ее слова.
При этом на севере региона в ночные часы возможны и 40-градусные морозы. Днем в северных районах республики установится температура -20-25 градусов.
Отмечается, что данный прогноз является предварительным. Уточненный будет в конце октября.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Якутия 24
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