Какой новогодний сюрприз ждёт сельских жителей?



Через 40 дней тихая размеренная жизнь сельчан закончится. Исчезнет необходимость вставать рано, доить коров и сдавать молоко. С 1 января 2021 года вступит в силу Программа сельского хозяйства.



Нынче сельским жителям от забот как выжить спасу нет. Весной просидели на самоизоляции из-за начавшейся пандемии, летом лесные пожары уничтожили сельскохозяйственные угодья, а сейчас Минсельхоз Якутии преподнесло новогодний сюрприз в виде Программы сельского хозяйства.



Что от неё ждать? В Программе сельского хозяйства по плану на 2021 год объем заготовки молока снизится на 30%. Для сравнения, если к концу 2020 года общий объем сдачи молока составит 80 тыс тонн, в следующем – лишь 57 тысяч.



Почему? Потому что государство перестанет субсидировать сдачу молока личным подсобным хозяйствам. То, что сегодня частные лица получают от республики по 35 рублей за литр сданной продукции поверх 15 рублей от заготовщика — больше этого не будет. Кто станет оценивать свой кропотливый труд за 15 рублей, когда как ранее за неё получал все 50 рублей. Молоко-то не на дереве растет. Надо понимать, что ради этого сырья летом сельчане пропадают на сенокосе, заботятся круглый год о своих коровах, в выходные пропадают в коровнике…



Слабая попытка сгладить столь резкие перемены (за 40 дней!), а именно выдачей 35 тысяч рублей за каждую сохраненную рогатую голову, врядли спасет реальное положение вещей. Лишняя корова – лишнее молоко.



Сегодня только справедливороссы отстаивают интересы населения. Руководитель регионального отделения фракции «Справедливая Россия» Юрий Григорьев предложил к проекту закона Республики Саха (Якутия) наделить органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов РС(Я) отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства.



«Основной заработок у сельчан является сдача молока. Считаем, что нужно сохранить личное подсобное хозяйство как поддержку традиционного уклада на селе. Для этого ежегодно выделяется финансирование, сумма которого на следующий год составляет 2,5 млрд рублей. Самое главное, чтобы эти деньги дошли до села, не оседая большими объемами в таких организациях как «Туймаада Агноснаб», «Туймаада Лизинг» и «Туймаада Нефть», — считает справедливоросс.



Программа сельского хозяйства несет с собой не только сокращение объемов заготовки молока, но и резкое увеличение финансирования. В данном случае оно-то и сможет выступить спасательным кругом для якутян, чтобы сохранить в деревнях личное подсобное хозяйство, не оставив людей без работы, а горожан – без свежих натуральных продуктов.



Горожан, конечно, перемены тоже коснутся, да. Цены на натуральные продукты резко вырастут, поднимется спрос на привезенные маслопродукты, отличающиеся более низким качеством.