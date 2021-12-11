Какой должна быть новогодняя елка?

Для того чтобы новогодние праздники не были омрачены пожаром при выборе елки МЧС России рекомендует:

— приобретать елки, производители которых прошли добровольную пожарную сертификацию, т.е. огнеупорную с добавлением антипиренов – веществ, препятствующих возгоранию. На упаковке должна быть указана информация об огнеупорных свойствах хвои и сведения о производителе.

— лучше выбирать новогодние елки с металлическим каркасом. Они прочнее тех, чей «ствол» сделан из пластика.

— елку нужно устанавливать на устойчивом основании и с таким расчётом, чтобы ветви не касались стен и потолка;

— вокруг ёлки должен быть проход шириной не менее одного метра.

— иллюминационное электроосвещение (гирлянды) ёлки должно быть заводского изготовления со знаком сертификации пожарной безопасности, а также с инструкцией на русском языке.

Запрещается применять свечи, факелы, хлопушки, бенгальские огни и дуговые прожекторы, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты вблизи елки.

Запрещается украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами.