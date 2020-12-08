08.12.2020
12:45
258
Погода
Какой будет погода в ближайшие дни?
В Якутске сегодня днем преимущественно без осадков, ветер переменный 1-3 м/с, температура воздуха днем -32-34°.
Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 9-10 декабря
На юге, западе небольшой снег, 10 декабря в центральных районах. Местами морозные туманы. Температура воздуха ночью -38-43, днем 35-40, при снеге в центральных районах ночью -33-38, днем -30-35, на западе ночью -28-33, днем -20-25, на юго-западе, юге ночью -16-21, днем -13-18, на северо-западе, по нижней Лене, на северо-востоке преимущественно без осадков, температура воздуха ночью -43-48, в низинах -49-54, днем -40-45, в низинах -45-50°.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: http://ugms14.ru/
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