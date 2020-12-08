Какой будет погода в ближайшие дни?

В Якутске сегодня днем преимущественно без осадков, ветер переменный 1-3 м/с, температура воздуха днем -32-34°.

Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 9-10 декабря

На юге, западе небольшой снег, 10 декабря в центральных районах. Местами морозные туманы. Температура воздуха ночью -38-43, днем 35-40, при снеге в центральных районах ночью -33-38, днем -30-35, на западе ночью -28-33, днем -20-25, на юго-западе, юге ночью -16-21, днем -13-18, на северо-западе, по нижней Лене, на северо-востоке преимущественно без осадков, температура воздуха ночью -43-48, в низинах -49-54, днем -40-45, в низинах -45-50°.