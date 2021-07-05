Какой будет культурная программа ХХI Игр Манчаары
С 7 по 11 июля в селе Бердигестях состоится ХХI Спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчаары». В рамках Игр запланирована культурная программа.
С 7 по 11 июля в Мытахский музей-галерея, Центр духовности, Дом Олонхо примут у себя ряд экспозиций. Участники и гости «Игр Манчаары» смогут увидеть две выставки картин Афанасия Осипова и его дочери Анны Осиповой, также выставку «Раритеты Горного улуса», Республиканскую выставку-ярмарку «Дьаныардаах дьарыкпыт бар дьоммутугар», выставку коллекции рационализатора Захара Павлова «Ретро – техника» и персональную фотовыставку Алексеева В.И. «Мааттабыт кэрэ сирдэрэ, айыл5ата».
Будут и экспозиции, посвященные спорту и истории Игр — фотовыставка «Игры Манчаары в лицах», выставка «Спортивная жизнь Горного улуса», конкурс-выставка «Манчаары оонньуулара — уран тарбах дьүһүйүүтүгэр», выставка спортивных снарядов учителя – новатора физической культуры Кептинской СОШ 1965 – 1991 г.г., народного мастера РС(Я) А.И.Сидорова.
Три дня — 8, 9 и 10 июля в кинозале «Горный Синема» состоятся показы эпической исторической картины «Тыгын Дархан».
«Мы постарались собрать максимально разнообразную культурную программу во время проведения «Игр Манчаары». Хорошо поработали наши музеи, организовав очень интересные экспозиции. Уверена, зрителей не оставит равнодушными прекрасные исторический фильм «Тыгын Дархан», который по праву можно назвать крупнейшим кинопроектом последних лет. И, безусловно, состоятся две крупные театрализованные церемонии открытия и закрытия. Которые сможет увидеть каждый житель республики в телеверсии. Отмечу, что все участники культурной программы Игр прошли вакцинацию», — рассказала заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Марина Силина.
Торжественная церемония открытия ХХI Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары» состоится 7 июля на стадионе «Чыпчаал» в 21.00. Жители республики смогут посмотреть телеверсию на телеканале НВК Саха. Церемония закрытия состоится 11 июля в 21.00.
Программа культурных мероприятий «Пять олимпийских колец» ХХI Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары»
|Время
|Мероприятия
|Место проведения
|7 ИЮЛЯ, среда
|07.00-07.30
|Утренняя зарядка с амбассадором федерального проекта «Спорт-Норма Тур` 21»
|Площадь Победы
|09.00-16.00
|Всероссийская научная конференция с международным участием «Инновационные аспекты физкультурно-спортивной деятельности»
|Центр Духовности
|Весь день
|Работа экспозиций: — Выставка картин Афанасия Осипова — Выставка “Спортивная жизнь Горного улуса”, — Выставка “Раритеты Горного улуса” — Выставка картин Анны Осиповой — Республиканская фотовыставка «Игры Манчаары в лицах» — Персональная фотовыставка Алексеева В.И. «Мааттабыт кэрэ сирдэрэ, айыл5ата» — Республиканская выставка-ярмарка «Дьаныардаах дьарыкпыт бар дьоммутугар» — Конкурс-выставка «Манчаары оонньуулара — уран тарбах дьүһүйүүтүгэр» — Выставка спортивных снарядов учителя – новатора физической культуры Кептинской СОШ 1965 – 1991 г.г., народного мастера РС(Я) А.И.Сидорова — Выставка коллекции рационализатора Захара Павлова «Ретро – техника»
Мытахский музей – галерея
Бердигестяхский краевед. музей Центр Духовности
Дом Олонхо, ул. Нагорная, 4 Парк культуры и отдыха, Площадка “ГТО”
ул.Комарова, 13
|16.00-18.00
|Торжественное открытие федерального проекта «Спорт-Норма Тур` 21»
|Площадь Победы
|21.00
|Торжественная церемония открытия ХХI Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары»
|Стадион «Чыпчаал»
|8 ИЮЛЯ, четверг
|07.00-07.30
|Утренняя зарядка с амбассадором федерального проекта «Спорт-Норма Тур` 21»
|Площадь Победы
|10.00-17.00
|Работа экспозиций: — Выставка картин Афанасия Осипова — Выставка “Спортивная жизнь Горного улуса” — Выставка“Раритеты Горного улуса” — Выставка картин Анны Осиповой — Республиканская фотовыставка «Игры Манчаары в лицах» — Персональная фотовыставка Алексеева В.И. «Мааттабыт кэрэ сирдэрэ, айыл5ата» — Республиканская выставка-ярмарка «Дьаныардаах дьарыкпыт бар дьоммутугар» — Выставка спортивных снарядов учителя – новатора физической культуры Кептинской СОШ 1965 – 1991 г.г., народного мастера РС(Я) А.И.Сидорова — Выставка коллекции рационализатора Захара Павлова «Ретро – техника»
Мытахский музей – галерея
Бердигестяхский краевед. музей Центр Духовности
Дом Олонхо, ул. Нагорная, 4 Парк культуры и отдыха, Площадка “ГТО” ул.Комарова, 13
|10.00-16.00
|Выставка IT технологии, посвященная Году науки и технологий в Российской Федерации
|Площадь Победы
|11.00 14.00
|Презентация альбома — каталога “Раритеты Якутии. Художественное наследие: Горный улус”
|Центр Духовности
|16.00
|«Зона активности» федерального проекта «Спорт-Норма Тур` 21» (якутские народные игры)
|Сквер “Эйэ”
|19.00
|Исторический фильм «Тыгын Дархан»
|Кинозал “Горный Синема”
|21.30-22.10
| Трансляция телепередач муниципальных образований Шологонского, Мытахского, Одунунского наслегов“Спортивная жизнь села»
|Площадь Победы
|19.00
|Республиканский конкурс красоты и спорта «Кырсаада-Куо»
|Стадион «Чыпчаал»
|9 ИЮЛЯ, пятница
|07.00-07.30
|Утренняя зарядка с амбассадором федерального проекта «Спорт-Норма Тур` 21»
|Площадь Победы
|10.00-17.00
|Работа экспозиций: — Выставка картин Афанасия Осипова — Выставка “Спортивная жизнь Горного улуса” — Выставка“Раритеты Горного улуса” — Выставка картин Анны Осиповой — Республиканская фотовыставка «Игры Манчаары в лицах» — Персональная фотовыставка Алексеева В.И. «Мааттабыт кэрэ сирдэрэ, айыл5ата» — Республиканская выставка-ярмарка «Дьаныардаах дьарыкпыт бар дьоммутугар» — Выставка спортивных снарядов учителя – новатора физической культуры Кептинской СОШ 1965 – 1991 г.г., народного мастера РС(Я) А.И.Сидорова — Выставка коллекции рационализатора Захара Павлова «Ретро – техника»
Мытахский музей – галерея
Бердигестяхский краевед. музей Центр Духовности
Дом Олонхо, ул. Нагорная, 4 Парк культуры и отдыха, Площадка “ГТО” ул.Комарова, 13
|10.00-16.00
|Выставка IT технологии, посвященная Году науки и технологий в Российской Федерации
|Площадь Победы
|11.00
|Презентация книги «Контоевтар»
|Центр Духовности
|10.00-12.00
|«Зона активности» федерального проекта «Спорт-Норма Тур` 21» (якутские народные игры)
|Сквер “Эйэ”
|19.00
|Исторический фильм «Тыгын Дархан»
|Кинозал “Горный Синема”
|21.30-22.10
|Трансляция телепередач муниципальных образований Бердигестяхского Маганинского, Малтанинского наслегов“Спортивная жизнь села»
|Площадь Победы
|10 ИЮЛЯ, суббота
|07.00-07.30
|Утренняя зарядка с амбассадором федерального проекта «Спорт-Норма Тур` 21»
|Площадь Победы
10.00-17.00
|Работа экспозиций: — Выставка картин Афанасия Осипова — Выставка “Спортивная жизнь Горного улуса” — Выставка “Раритеты Горного улуса” — Выставка картин Анны Осиповой — Республиканская фотовыставка «Игры Манчаары в лицах» — Персональная фотовыставка Алексеева В.И. «Мааттабыт кэрэ сирдэрэ, айыл5ата» — Республиканская выставка-ярмарка «Дьаныардаах дьарыкпыт бар дьоммутугар» — Выставка спортивных снарядов учителя – новатора физической культуры Кептинской СОШ 1965 – 1991 г.г., народного мастера РС(Я) А.И.Сидорова — Выставка коллекции рационализатора Захара Павлова «Ретро – техника» — Открытие творческой выставки художника-модельера Августины Филипповой
Мытахский музей – галерея
Бердигестяхский краевед. музей Центр Духовности
Дом Олонхо, ул. Нагорная 4 Парк культуры и отдыха, Площадка “ГТО” ул.Комарова 13 Дом Олонхо, ул. Нагорная 4
|10.00-16.00
|Выставка IT технологии, посвященная Году науки и технологий в Российской Федерации
|Площадь Победы
|10.00-12.00
|«Зона активности» федерального проекта «Спорт-Норма Тур` 21» (якутские народные игры)
|Сквер “Эйэ”
|12.00
|Презентация книги «Россия үлэҕэ Геройа – Варвара Устинова”
|Центр Духовности
|18.00
|Легкоатлетическая этноэстафета“ То5ус туруйа уолаттар, сэттэ кыталык кыргыттар», посвященная Году здоровья РС (Я), 90-летию образования Горного улуса.
|Ипподром
|19.00
|Исторический фильм «Тыгын Дархан»
|Кинозал “Горный Синема”
|21.30-22.10
|Трансляция телепередач муниципальных образований Кировского, Атамайского, Октябрьского наслегов“Спортивная жизнь села»
|Площадь Победы
11 ИЮЛЯ, воскресенье
| 10.00-17.00
|Работа экспозиций: — Выставка картин Афанасия Осипова — Выставка “Спортивная жизнь Горного улуса” — Выставка“Раритеты Горного улуса” — Выставка картин Анны Осиповой — Республиканская фотовыставка «Игры Манчаары в лицах» — Персональная фотовыставка Алексеева В.И. «Мааттабыт кэрэ сирдэрэ, айыл5ата» — Республиканская выставка-ярмарка «Дьаныардаах дьарыкпыт бар дьоммутугар» — Закрытие республиканского конкурса «Манчаары оонньуулара — уран тарбах дьүһүйүүтүгэр» — Выставка спортивных снарядов учителя – новатора физической культуры Кептинской СОШ 1965 – 1991 г.г., народного мастера РС(Я) А.И.Сидорова — Выставка коллекции рационализатора Захара Павлова «Ретро – техника» — Творческая выставка художника-модельера Августины Филипповой
Мытахский музей — галерея
Бердигестяхский краевед. музей Центр Духовности
Дом Олонхо, ул. Нагорная 4 Парк культуры и отдыха, Площадка “ГТО”
ул.Комарова, 13 Дом Олонхо, ул. Нагорная, 4
|21.00
|Торжественная церемония закрытия ХХI Спартакиады по национальным видам спорта «Игр Манчаары»
|Стадион «Чыпчаал»
+7 (999) 174-67-82