Какой будет культурная программа ХХI Игр Манчаары

С 7 по 11 июля в селе Бердигестях состоится ХХI Спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчаары». В рамках Игр запланирована культурная программа.

С 7 по 11 июля в Мытахский музей-галерея, Центр духовности, Дом Олонхо примут у себя ряд экспозиций. Участники и гости «Игр Манчаары» смогут увидеть две выставки картин Афанасия Осипова и его дочери Анны Осиповой, также выставку «Раритеты Горного улуса», Республиканскую выставку-ярмарку «Дьаныардаах дьарыкпыт бар дьоммутугар», выставку коллекции рационализатора Захара Павлова «Ретро – техника» и персональную фотовыставку Алексеева В.И. «Мааттабыт кэрэ сирдэрэ, айыл5ата».

Будут и экспозиции, посвященные спорту и истории Игр — фотовыставка «Игры Манчаары в лицах», выставка «Спортивная жизнь Горного улуса», конкурс-выставка «Манчаары оонньуулара — уран тарбах дьүһүйүүтүгэр», выставка спортивных снарядов учителя – новатора физической культуры Кептинской СОШ 1965 – 1991 г.г., народного мастера РС(Я) А.И.Сидорова.

Три дня — 8, 9 и 10 июля в кинозале «Горный Синема» состоятся показы эпической исторической картины «Тыгын Дархан».

«Мы постарались собрать максимально разнообразную культурную программу во время проведения «Игр Манчаары». Хорошо поработали наши музеи, организовав очень интересные экспозиции. Уверена, зрителей не оставит равнодушными прекрасные исторический фильм «Тыгын Дархан», который по праву можно назвать крупнейшим кинопроектом последних лет. И, безусловно, состоятся две крупные театрализованные церемонии открытия и закрытия. Которые сможет увидеть каждый житель республики в телеверсии. Отмечу, что все участники культурной программы Игр прошли вакцинацию», — рассказала заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Марина Силина.

Торжественная церемония открытия ХХI Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары» состоится 7 июля на стадионе «Чыпчаал» в 21.00. Жители республики смогут посмотреть телеверсию на телеканале НВК Саха. Церемония закрытия состоится 11 июля в 21.00.

Программа культурных мероприятий «Пять олимпийских колец» ХХI Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары»