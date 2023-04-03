03.04.2023
11:40
970
Происшествия
Какого черта ты меня не пустил?
В Якутске два водителя не поделили дорогу и сошлись в рукопашную.
Фото: Видео @djiikeytop
Источник: соцсети
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