Какое значение имеет УЗИ в лечении COVID-19?

В наше время трудно найти человека, даже далекого от медицины, который бы не знал что такое УЗИ и УЗД. На современном этапе, в силу высокой информативности, ультразвуковое исследование занимает ведущие позиции в диагностике многих заболеваний. В Якутской республиканской клинической больнице отделение ультразвуковой диагностики было создано в 2019 году. Возглавляет отделение врач высшей квалификационной категории Полина Кириллина.

Большую часть коллектива составляют молодые специалисты, энергичные, активные, энтузиасты своего дела. Основной состав — врачи высшей, первой и второй квалификационной категории, имеющие международные сертификаты Fetal Medicine Foundation (сертификат Фонда выдается специалистам ультразвуковой диагностики в качестве доказательства высокого профессионального уровня врача).

— Насколько сегодня востребована ультразвуковая диагностика, Полина Валерьевна?

— Работа врача УЗИ очень важна в современной медицине, методика доступна, безопасна для пациента, относительно недорогая по сравнению с КТ и МРТ и дает высокоинформативные результаты в режиме реального времени.

— Сколько врачей в отделении и как вам работается в условиях пандемии?

— В нашем отделении работают девятнадцать врачей и десять медсестер. Непосредственно в «красной зоне» работают пять врачей. Это Юлия Валериевна Романова, Наталья Вячеславовна Ваулина, Наталья Сергеевна Гоголева, Сардана Александровна Николаева, Анжелика Витальевна Машурина и в обсерваторе Перинатального центра для беременных женщин с COVID-19 работает еще один врач – Мария Васильевна Симонова.

Поскольку пациенты поступают в любое время суток, часто в тяжелом состоянии и им необходимо незамедлительное полное обследование для быстрой постановки точного диагноза, врачи ультразвуковой диагностики работают в круглосуточном режиме. Наличие сопутствующей патологии у больных с коронавирусной инфекцией требует исследования не только дыхательной системы, но и других органов: сердца, сосудов, органов брюшной полости, малого таза, а также мы оцениваем состояние плода у беременных женщин.

— Вы работаете в непосредственном контакте с инфекционистами и пульмонологами. Какое значение имеет УЗИ в лечении COVID-19?

— Данные ультразвукового исследования помогают в диагностике, оценке тяжести состояния пациента, при помощи УЗИ производится коррекция проводимой терапии. УЗИ является незаменимым помощником в дифференциальной диагностике больныхCOVID-19, так как большинство пациентов являются коморбидными (это состояние, при котором у пациента имеется два или более хронических заболевания). УЗИ дает информативные результаты в режиме реального времени.

УЗИ – удивительное исследование, движущееся изображение действует завораживающе. В условиях пандемии через отделение УЗД больницы прошли все пациенты с положительным COVID-19.

Ультразвуковое исследование легких помогает диагностировать и это заболевание. Узнав, что отделение УЗД получило новую аппаратуру, мы отправились с Полиной Валерьевной в ковидное отделение. Заведующий с явным удовольствием демонстрирует новенький стационарный аппарат. Второй, портативный, мы увидим в отделении реанимации, в работе.

— Вас можно поздравить с приобретением новых аппаратов?

— Мы очень рады, что этой весной при помощи целевого Фонда будущих поколений, министерства здравоохранения республики и руководства больницы нашему отделению приобрели два новых ультразвуковых сканера: стационарный аппарат экспертного класса и портативный сканер премиум класса, который находится сейчас в реанимации. Оба сканера снабжены полным комплектом датчиков, что позволяет исследовать практически все органы человека. Новая аппаратура дает более качественное изображение даже у диагностически сложных больных, что, конечно, облегчает нашу работу и позволяет нам принимать более уверенные клинические решения. Портативный аппарат удобен в проведении исследований у тяжелых нетранспортабельных пациентов в условиях отделения реанимации непосредственно у их постели.

Мы имели возможность в этом убедиться, побывав в отделении реанимации, в палате, где лежат два тяжелых пациента с COVID-19, подсоединенных к аппаратам ИВЛ. Сидя у постели больного, Полина Валерьевна проводит на портативном УЗ-сканере эхокардиографию пожилой женщине. Ее задача – оценить работу сердца: объем, размер полостей сердца, толщину стенок, выявить структурные изменения клапанов и других частей сердца. На мониторе видны изображения, понятные только специалисту, движение сердца. Слышен какой-то хриплый звук, как оказалось, доктор при помощи допплерографии оценивает внутрисердечный кровоток.

В этот же день мы попали на УЗИ беременных в женской консультации. Вот что сказала врач УЗИ Мария Симонова об особенностях работы в Перинатальном центре больницы.

— Роль врача ультразвуковой диагностики в перинатологии очень важна. Во всем мире УЗ-диагностика беременных – это первый и единственный метод диагностики состояния плода. Работа с беременными женщинами — труд вдвойне ответственный. А сейчас, в период пандемии, требования к нашей работе еще выше.

Мы, врачи фетальной медицины, находимся под постоянным аудитом — ежегодно проходим сертификацию FMF, занимаемся ретроспективным анализом. В изоляторный бокс Перинатального центра поступают женщины с тяжелыми вирусными пневмониями, вызванными COVID-19 и нередко с экстрагенитальной патологией, такой как гестационный сахарный диабет, болезни сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем. Мы наблюдаем за состоянием не только плода (проводим допплерометрию — оценку кровотоков, и фетометрию — измерение размеров плода, выявляем врожденные пороки развития плода, а также, если подошел определенный срок беременности, проводим скрининговые исследования для выявления хромосомных аномалий), но и следим за состоянием матери – проводим УЗИ сердца, сосудов, органов брюшной полости и малого таза. После проведения акушерской тактики женщины переводятся на долечивание в инфекционное отделение.

Диагностический потенциал отделения УЗИ Якутской республиканской клинической и сейчас достаточно высок, а с обновлением оборудования перед врачами открываются новые возможности.

— Пользуясь случаем, мы благодарим всех, кто содействовал приобретению новой аппаратуры для нашего отделения, — говорит Полина Валерьевна.