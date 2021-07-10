Каким он парнем был! Вспоминая солнечного человека Северина Дьячковского…

Кто знал известного хангаласского предпринимателя, общественного деятеля, депутата районного Совета депутатов Северина Дьячковского, год назад не поверили страшному известию.

Представить, что 11 июля 2020 года этого солнечного, улыбчивого оптимиста больше нет на свете, невозможно. Во всем мире царило лето, особенно прекрасное у нас в Якутии. Солнце щедро делилось теплом и светом, а в палате Хангаласской районной больницы на 56-м году жизни покидал этот свет замечательный человек, прекрасный семьянин, верный друг Северин Петрович Дьячковский…

Ухудшившееся состояние его здоровья не связано с COVID-19. Оно совпало со всеобщей изоляцией. Не будем разбираться, почему врачи не сумели вовремя помочь, в чем причины несвоевременного лечения или отсутствия должного внимания… На медиков в прошлом году и без того легли серьезные задачи глобального характера. Сегодня мы вспомним Северина Петровича таким, каким он был и остается в нашей памяти.

Северин Дьячковский родился 28 августа 1964 года в семье замечательных педагогов. Отец Петр Семенович Дьячковский работал директором начальной школы в селе Чапаево. Мать Екатерина Ильинична преподавала домоводство и работала учителем начальных классов. Кроме Северина в семье уже росли старший сын Илья и дочь Ольга.

С ранних лет мальчик отличался тягой к знаниям, светлым умом – окончил физико-математический класс Покровской средней школы №1 в 1981 году и поступил на инженерно-технический факультет.

После первого курса парень отправился выполнять гражданский долг. И не куда-нибудь, а в дружественную Монголию, где служил в артиллерийских войсках. После демобилизации из рядов Советской Армии Северин перевелся на педагогический факультет на ИПО – индустриально-педагогическое отделение. По окончании вуза мог работать учителем трудового обучения, вести машиноведение и черчение.

Еще в университете он встретил свою будущую половинку – красавицу, уроженку Хандыги Марину Сыромятникову. Она училась на отделении ПиМНО – педагогика и методика начального обучения. Марину невозможно было не заметить, такие девчонки резко выделяются среди толпы – заводная, подвижная, от нее исходила мощная энергетика. На отсутствие поклонников она никогда не жаловалась, но Северину удалось обратить на себя ее внимание. Совсем скоро друг без друга их уже никто не представлял. Как ниточка за иголочкой, следовали везде вместе.

30 июля 1986-го молодые поженились. Как вспоминает Марина Дмитриевна, «его сразу выделила из тех, кто пытался за мной ухаживать. Северин понравился своей надежностью, какой-то основательностью. На него всегда можно положиться на 100 процентов. В любой ситуации!»

После окончания университета молодые специалисты отправились в Хандыгу, работали учителями и вернулись на родину Северина – в город Покровск. Их приняла на работу Покровская средняя школа №4. Северин вел рисование и трудовое обучение, Марина работала в начальных классах.

Помните те времена – 90-е? Хронические задержки заработной платы, отсутствие перспективы для учителей вынудили многих пойти на дикий рынок. Вот и Дьячковских ситуация заставила с головой окунуться в предпринимательство. В отличие от других у них получилось: эта сфера экономики не напугала молодых супругов. Скорее, очень подошла им по складу характера, внутренним жизнеутверждающим ценностям и личным качествам. Медленно, но верно дела пошли в гору.

– Мы стояли на рынке – торговали аудио- и видеокассетами, – вспоминает Марина Дмитриевна. – Потом ассортимент разнообразился, купили первую машину, занялись продуктами первой необходимости для сельчан.

В 2004 году Марину, как брызжущую идеями и прекрасного организатора, пригласили в администрацию Хангаласского района. Район тогда возглавлял настоящая глыба, потомок русских ямщиков Анатолий Анатольевич Добрянцев. Марина стала специалистом по экономике и туризму. Она плотно работала с Министерством по делам предпринимательства и развитию туризма РС(Я), с министром Анатолием Скрыбыкиным и главой района Анатолием Добрянцевым разрабатывали проекты туристических маршрутов на водопад Курулуур, в долину Самартай, ледник Булуус, Еланку.

В то же время Северин Петрович возглавил Фонд поддержки предпринимательства Хангалаского района.

Вместе с первым директором природного парка «Ленские Столбы» Любовью Киприяновой Дьячковские разработали тур «Зимние Ленские Столбы». Сейчас он пользуется огромной популярностью, а тогда все казалось необычным. Зимой на Ленские Столбы? Но как добираться? Продумывали логистику, прокладывали дорогу через торосы до Столбов. Сколько пришлось провести организационной работы, договориться с десятками партнеров, история умалчивает.

– Я понимала, что главное – это кадры, – вспоминает Марина Дмитриевна. – Вместе с Северином подтягивали заинтересованных людей из глубинки. Музей в Самартае создал Роберт Константинович Захаров. Базу отдыха в Курулуре создал Василий Николаевич Атласов. Нашли постоянных хозяев Булууса – Дарью Константинову с помощниками. Плотно работали с Анатолием Соколовым по созданию музея в деревне Еланка. На Зимних Ленских Столбах привлекали местных, чтобы люди могли подзаработать. Все эти маршруты стали популярными. Как видите, у нас с Северином все получилось. Туры по хангаласской земле стали главной достопримечательностью Якутии.

Тем временем Северина Петровича избрали в районный Совет депутатов, где он продолжал решать проблемы малого бизнеса, а их было немало. При нем Фонд поддержки предпринимательства МО «Хангаласский улус» работал с высочайшей отдачей. Десятки хангаласских предпринимателей сумели построить бизнес с нуля и встать на ноги. Благодаря его умению общаться с людьми, ценить окружающих и видеть в каждом человеке только хорошее, он сумел объединить класс предпринимателей Хангаласского улуса, где население достаточно пестрое, где испокон веку живут представители разных народов.

Окружающие его люди вне зависимости от статуса и положения в обществе отмечали замечательный легкий характер Северина Петровича, отсутствие зависти, его умение общаться, открытость и желание помочь.

А жизнь тем временем кипела. Супруги Дьячковские участвовали в международных выставках по туризму и предпринимательству – выезжали неоднократно в Харбин провинции Хэйлунцзян (КНР). Представляли на китайских фестивалях по зимнему туризму Республику Саха (Якутия).

Каждый год их экспозиция на республиканской туристской выставке «SakhaТravel» была одной из самых ярких и запоминающихся. Еще бы! Одним из представителей хангаласской выставки был сам глава района Анатолий Добрянцев с ансамблем гармонистов. На весь зал гостиницы «Полярная звезда», туркомплекса «50 лет Победы», где выставки проводились подряд несколько лет, раздавались раздольные песни ямщиков. Презентации хангаласцев уверенно занимали первые места во многих номинациях.

Предпринимательство продолжало занимать в жизни супругов Дьячковских главное место. Северин с Мариной открыли ресторан «Heart» («Сердце»). Оно стало местом настоящего паломничества, а причина была в великолепных кулинарных способностях хозяина Северина Петровича. Правду говорят, что талантливый человек талантлив во всем.

Посетители обожали аппетитные изыски, сделанные руками Северина, они приходили потанцевать под отлично подобранную музыку. В этом тоже его заслуга. Молодежь не подозревала, что в 1980-е первые дискотеки в студгородке ставил именно он. Причина – в его любви к технике и вообще ко всему новому. Он первым приобретал наисовременнейшую аудио- и видеоаппаратуру отличного звука и изображения.

И запоминающееся название «Сердце» для ресторана придумал тоже Северин Дьячковский.

– Он был очень хлебосольный, – вспоминает Марина Дмитриевна. – Сам готовил, приглашал друзей, делал изумительные шашлыки. Вокруг него всегда были люди… Прошел год. Я постепенно прихожу в себя после этой страшной потери. Благодарю своих детей, внуков, которые меня поддерживают, наших семейных друзей за то, что постепенно возвращают меня к жизни, дают надежду и внушают, что нужно привыкать просто жить. Жить без него.

Совсем немного не хватило Северину Петровичу до 35-летия совместной жизни с любимой женой Мариной Дмитриевной. Она осталась в окружении детей и внуков. У столь гармоничной и любящей пары супругов Дьячковских дети должны быть замечательными. И они подтверждают этот закон природы: старшая дочь – красавица Наталья 1986 года рождения, в 1990-м родился Дмитрий, а спустя 17 лет – последыш Владислав.

Когда Марина ждала Владика, многие изумились трепетным отношениям и верности супругов. Родить троих детей, а младшего после 40 лет – это как надо любить друг друга! Дочь Наталья подарила родителям троих внучек. Старшие – близнецы Виктория и Валерия очень похожи на любимую бабушку Марину, а младшая дочка Вероника – копия дедушки Северина.

…Год без Северина Петровича дался тяжело не только его семье. Помнят своего доброго товарища его друзья. 11 июля состоялась годовщина с того момента, как Северин Дьячковский покинул эту бренную землю, не дожив до своего 56-летия всего полтора месяца.