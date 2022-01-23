Каким из легендарных орденов Невского награжден Николаев?

Легендарный орден Александра Невского имеет интересную историю. Это — единственный орден, который утверждался трижды: в Российской империи, в СССР, в Российской Федерации.

Орден Святого Александра Невского был задуман Петром I как исключительно военная награда, однако при жизни он не смог ввести прожект. По завещанию императора орден учредила Екатерина I, как одну из высших наград Российской империи. Орденом во имя Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского награждались А.В. Суворов, М.И. Кутузов, и наравне с военными — сановные персоны высшего ранга, такие как учредитель Академии художеств И.И. Шувалов, известный историк А.С. Мусин-Пушкин, сенатор и поэт Г.И. Державин, статский советник выдающийся ученый Д.И. Менделеев. В 1917 г. советская власть упразднила орден, причем, одним из первых дек­ре­тов.

Во время Великой Отечественной вой­ны 1941–45 гг был учрежден советский орден Александра Невского. Соглас­но ста­ту­ту им на­гра­ж­да­лись ко­ман­ди­ры ди­ви­зий, бри­гад, пол­ков, ба­таль­о­нов, рот и взво­дов «за вы­даю­щие­ся за­слу­ги в ор­га­ни­за­ции и ру­ко­во­дстве бое­вы­ми опе­ра­ция­ми и за дос­тиг­ну­тые в ре­зуль­та­те этих опе­ра­ций ус­пе­хи в бо­ях за Ро­ди­ну», а так­же ко­ман­ди­ры, «про­явив­шие в бо­ях за Ро­ди­ну лич­ную от­ва­гу, му­же­ст­во и храб­рость и уме­лым ко­ман­до­ва­ни­ем обес­пе­чив­шие ус­пеш­ные дей­ст­вия сво­их час­тей». Всего в годы Великой Отечественной войны и после нее было произведено 42 165 награждений орденом Невского, в том числе 1470 воинских частей и соединений Советской Армии и Военно-Морского Флотаи 13 иностранных государств. В постсоветское время орден не имел статута и награждения им не производились.

В 2010 году указом президента орден Александра Невского вновь входит в государственную наградную систему России. По статуту им награждаются граждане РФ, «замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности». Орденом могут быть награждены зарубежные общественные деятели. По своему рангу обновленный орден стал выше таких государственных наград, как ордена Суворова, Ушакова, Жукова, Кутузова, Нахимова и орден Мужества.

В 2021г. Русская Православная Церковь «по случаю 800-летия благоверного князя Александра Невского — выдающегося правителя Древней Руси, талантливого полководца и дипломата, человека глубокой веры и благочестия» учредила свой, одноименный, орден. Орден святого благоверного князя Александра Невского входит в число высших наград РПЦ, по рангу стоит после ордена святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси.

Айсену Николаеву вручен орден Александра Невского Русской православной церкви. «Убежден, что сложившаяся в регионе атмосфера мира и добрососедства во многом является результатом церковно-государственного взаимодействия, которое успешно развивается по ряду важных направлений. Надеюсь, что соработничество светских властей и Якутской епархии, нацеленное на воспитание подрастающего поколения, организацию волонтерской деятельности и утверждение в обществе традиционных нравственных ценностей, будет и впредь приносить обильные плоды. Во внимание к Вашим усердным трудам и в связи с отмечаемым юбилеем полагаю справедливым удостоить Вас ордена благоверного князя Александра Невского (III степени)», — говорится в поздравительном адресе патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА.