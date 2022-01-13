Каким был 2021 год для якутян?

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей из Республики Саха (Якутия) и выяснила, каковы их ожидания от 2022 года.

27% опрошенных жителей региона сообщили, что для них 2021 год прошел лучше, чем предыдущий, еще 24% не видят принципиальных отличий, а для 32% 2021 год был хуже 2020-го. Еще 17% затруднились ответить. Позитивную оценку чаще давали респонденты 18-24 лет (36% из них ответили, что год был лучше), негативную – люди в возрасте 45-54 года (48%) и старше 55 лет (46%).

В профессиональном разрезе год оказался более благоприятным для юристов (41%), банковских служащих (35%) и представителей сферы искусства и медиа (31%). Хуже, чем 2020-й, уходящих год был для работников транспортной сферы.

В целом 40% жителей Дальнего Востока (в том числе в Республики Саха (Якутия) прогнозируют свое положение на рынке труда в наступающем году как позитивное, 12% — как стабильное, 38% дают негативную оценку. Наиболее оптимистично смотрят на развитие своей карьеры в 2022 году ИТ-специалисты (47%), специалисты по управлению персоналом (42%) и маркетологи (41%). Негативных взглядов чаще придерживаются рабочий персонал, административный персонал и специалисты по продажам (по 41%).