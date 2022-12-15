Каким будет здоровье в новый 2023 год Кролика

Год Кролика

Кролик – травоядный зверек, у которого средняя продолжительность жизни составляет 9 лет, а ведь именно он является символом 2023 года. Пушистики не могут похвастаться отменным здоровьем, часто болеют вирусными недугами, зато питаются исключительно здоровой пищей.

Приметы о здоровье на Новый 2023 год:

1. Не настигнут недуги, если праздновать без конфликтов, выяснения отношений.

2. Приготовить блюда из свежих овощей и фруктов, зелени – к долголетию, ведь такая пища благотворно сказывается на работе иммунной системы.

3. Чтобы болезни не одолевали в Новом году 2023, нужно вечером 31 декабря принять душ, мысленно смывая с себя негатив.

4. Запуск фейерверка – хорошая примета, так как вспышки и громкие звуки отпугивают нечисть, недуги.

5. В мусорное ведро выбросить разбитую посуду – к горю и болезням. Осколки нужно бросить в реку или закопать в лесу.

6. Все члены семьи будут здоровы, если на праздничный стол поставить блюдце с зернышками мака.

7. Спешить куда-то в первый день Нового года 2023 – к госпитализации из-за травмы.

8. Брать в долг деньги накануне праздника – к плохому самочувствию.

9. Стричься в первые три дня года Черного Кролика – к облысению, ломкости волос.

10. Провести Новый год 2023 в депрессии – плохая примета, предрекающая глобальные проблемы со здоровьем.

11. Заболеть в праздник – к возможной кончине, если выздоровление не наступит до Рождества.

12. Заболеть перед праздником – весь год пройдет в недугах.

13. С соседями или друзьями поссориться – к ухудшению состояния здоровья.

14. Нарядить елку шарами с изображением Черного Кролика – к долголетию, счастью.

15. Употреблять в пищу на Новый 2023 год мясо, морепродукты – плохая примета, сулящая серьезные заболевания и проблемы в личной жизни.

16. Наряжаться в яркие вульгарные наряды – к несчастьям, плохому самочувствию.

17. Встретить утром на улице большого пса – к везению, крепкому здоровью.

18. Защитить от недугов всю семью поможет выметание сора веником. Это надо сделать сразу после ухода гостей.

19. Оставить голодными домашних животных на Новый 2023 год – к неприятностям, болезням близких людей, согласно приметам.

20. Установить искусственную елку в доме – к проискам нечисти.

Чтобы понять, каким будет здоровье в год Кролика 2023, нужно заморозить 20мл воды в маленькой емкости. Если во льду образуются пузырьки, болезни отступят, а если впадинки – обострятся.