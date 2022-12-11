Каким будет Новый 2023 год для знаков стихии Земли: Тельцов, Дев, Козерогов: где ждёт удача, а в чём лучше притормозить

Тельцы

Начало года для представителей знака пройдёт на волне удачи. Успех ожидает как в финансовой сфере, так и в личных отношениях. Но весной (март и апрель) в делах нельзя проявлять легкомысленность. Есть риск выпустить из поля зрения важные нюансы. В работе придётся учитывать каждую тонкость. В любой мелочи может заключаться информация, сулящая материальную пользу. Весна начнётся с укрепления денежного достатка. В этот период нежелательно отклонять перспективные деловые предложения. Поэтому если будут предлагать должность с внушительной зарплатой, можно без колебаний соглашаться. Большая удача в 2023 году ждёт Тельцов креативных профессий.

Начиная со второй половины года, любовная сфера будет полна приятностей. Если свободные люди не станут большую часть времени «заточать» себя дома, то могут рассчитывать на новые знакомства. Это наградит свежими впечатлениями, а в некоторых случаях будет стартом к началу долгосрочных любовных историй. Тем, кто длительное время пребывает в фазе конфетно-букетного периода, к осени стоит решаться уже на более ответственные шаги.

Если говорить о здоровье Тельцов, то для них важно наблюдать за общим самочувствием. Стоит уделять внимание поддержке иммунитета в период смены сезонов, беречь себя от вирусов. Зимние простуды не будут долгоиграющими, но вялости и мигрени избежать не удастся. Летом нужно страховать себя от ушибов, а к осени посетить кабинет стоматолога.

Девы

В рабочих вопросах зима будет не совсем спокойным временем. Внезапно могут возникнуть трения с коллегами на фоне недосказанности. Весть о проблемах с сослуживцами может дойти и до руководства. Здесь важно не ввязываться в интриги, быть пунктуальным и не допускать просрочек в делах. В этом случае с начальством всё будет гладко.

В финансовом плане 2023 год окажется вполне стабильным. Летом придётся быть начеку и не выставлять напоказ наличие ценностей, чтобы не спровоцировать интерес у любителей поживиться.

Весной в жизни незамужних Дев может появиться авторитетный поклонник. Вероятны романы на работе, которые со временем доведут до ЗАГСа. Однако подстёгивать ситуацию не следует. Всё должно само дозреть. Женатым же людям стоит умерить свои подозрения и перестать ревновать супругов, иначе есть риск конфликтов.

Весной многим Девам предстоит перенести простудные заболевания. А во втором полугодии 2023-го нужно быть осторожным со спортивными перегрузами, чтобы нечаянно не травмироваться.

Козероги

Зима-2023 для представителей знака выдастся нестабильной в сфере материального положения. Но Козероги по жизни довольно экономны и умеют разумно распоряжаться бюджетом. Эта особенность даст им возможность даже создать финансовую подушку. Людям бизнеса судьба подбросит шанс познакомиться с подающими большие надежды партнёрами. Перспективы всплывают нешуточные. Уже ближе к середине лета это приведёт к открытию новых возможностей. Но заключение основных контрактов лучше планировать только на август.

Свободные от семейных уз Козероги ближе к сентябрю при желании сумеют переломить ситуацию и наладить личную жизнь. Главное – стараться быть заметными и почаще выходить в свет. Новые отношения приведут в тонус. Даже если поначалу кандидат в спутники покажется нудноватым, не нужно тут же ставить точку в знакомстве — далее человек раскроется. В то же время стоит остерегаться связей с людьми, состоящими в браке. Тут кроме проблем не получишь ничего.

В вопросах здоровья Козерогам нужно особо следить за почками: избегать переохлаждений и одеваться с расчётом на погоду.