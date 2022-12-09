Каким будет Новый 2023 год для воздушных знаков: Весов, Близнецов, Водолеев: где ждёт удача, а в чём лучше притормозить

Весы

Январь 2023 для Весов станет пограничным месяцем, когда жизнь повернёт к благодатным переменам. В денежных делах важно вовремя сориентироваться и воспользоваться выгодными возможностями и предложениями. Месяцы зимы не терпят обособленности. В работе потребуется профессиональная поддержка коллег или единомышленников. Это убережёт от оплошностей и поможет решить каверзные вопросы, из-за невыполнения которых есть риск лишиться премии или деловой репутации. В аспекте финансов неспокойная ситуация к весне устаканится, что даст возможность расплатиться со старыми долгами.

В амурных делах — спокойный год. Для серьёзных отношений не самое лучшее время. Максимум на что можно рассчитывать, так это на короткую ни к чему не обязывающую связь. А вот семейным людям будет не до покоя. У них грядёт время накала страстей. Между супругами могут завязаться недомолвки, приступы ревности, но нельзя рубить с плеча и принимать скоропалительные решения. Об этом придётся сожалеть. Вместо активных шагов лучше выдержать паузу – к осени всё станет на свои места.

В здоровье представители Весов не будут испытывать ухудшений самочувствия. Единственное, год Кролика может стать динамичным в плане карьеры. Но не нужно излишне нагружаться и переутомлять психику на работе.

Близнецы

Представителям знака Близнецов уже к финалу 2022 года суждено стать миротворцами. В этом сейчас их миссия. Сглаживание острых углов в общении, компромиссы с родными — такого рода лояльность поможет погасить конфликтные ситуации и уйти от затяжных распрей.

Под конец января нельзя быть падкими на лёгкие деньги — в подобных предложениях возможны заминки и обман. На работе не нужно слишком выделяться из коллектива и бросаться «на амбразуру». Стоит умерить свою амбициозность и до весны «залечь на дно». Иначе можно нажить врагов. В деньгах недостатка ощущаться не будет, но нельзя идти на риски в 2023 году, т. к. можно больше потерять, чем найти.

На личном фронте Близнецов без пары к лету ждёт романтика, а возможно и глубокие чувства. Поклонники будут щедры на широкие жесты и ухаживания. Женатым (и замужним) людям важно держать под семью замками свои «скелеты в шкафу». Есть опасность возникновения любовного треугольника. Подозрения и догадки благоверных запросто могут нарушить семейное спокойствие.

В первом полугодии 2023 здоровье не подведёт, но вот с его середины есть вероятность обострения вялотекущих недугов. Возможны небольшие неполадки с печенью. Чтобы не доводить до этого, хорошо бы заранее провести её чистку натуральными способами.

Водолеи

В конце февраля у Водолеев решится какая-то давняя проблема и наметится долгожданная стабильность в финансовом положении. Чтобы впредь не знать проблем с деньгами, стоит научиться планировать свои расходы и не идти на необдуманные риски. Ближе ко второй половине лета возникает угроза столкнуться с мошенничеством и жуликами. Крупные деньги с собой лучше не носить. Продвинуться в профессии, а также увеличить доходы в 2023 году – вполне реально. Но придётся проявить упорность и нестандартность мыслей в достижении целей.

Весна для Водолеев — не то время, когда голова занята любовными переживаниями и романтизмом. Кому-то может и захочется встряхнуться, но ухажёры будут настроены на серьёзность. Нельзя давать им несбыточных надежд. Несвободным же людям предстоят семейные хлопоты и бытовые ссоры. Если конфликта не избежать, то лучше быстро примириться с партнёром, причём самому инициировать мир. Иначе взаимное недовольство растянется во времени.

По здоровью в зоне внимания — нервы. Наиболее благоприятно в этом году — уклоняться от негатива и настраивать себя на хорошее, окружая позитивными событиями по максимуму. В холодный сезон велика опасность заразиться ОРВИ или простыть.