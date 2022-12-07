Каким будет Новый 2023 год для Раков, Скорпионов, Рыб: где ждёт удача, а в чём лучше притормозить

Раки

2023 год для Раков совсем не рисковый. Нельзя ставить под удар своё финансовое положение, а лучше повнимательней следить за здоровьем. В центре интересов — работа. Дабы уберечься от делового хаоса и не пропустить важные нюансы, уже в конце 2022 года необходимо привести в порядок текущие дела. Не рекомендуется погрязать в мыслях о заработке. Зацикленность на деньгах лишь отдалит их поступление. Неожиданная прибыль может подстерегать только к середине будущего года.

Свободных Раков ждёт сюрприз. Начавшиеся в январе знакомства, имеют все предпосылки вылиться в успешный союз. Вероятно, отношения будут стремительными. Семейным людям незачем спорить и пребывать в распрях. Жизнь слишком коротка, чтобы растрачивать её на негатив. Также год может сблизить с родственниками, но, увы, не всегда повод будет приятным. Негативные сюрпризы могут принести и дети — стоит больше контролировать их учёбу и поведение.

В плане самочувствия уязвимыми в Новом году станут сердце и эндокринная система. Не исключено, что обострятся хронические болезни. Но они не будут затяжными и быстро отступят. Хорошо бы заняться собственным внешним видом и состоянием кожи.



Скорпионы

Начало года Кролика для Скорпионов — время гибкости и адаптации. Придётся быстро подстраиваться к новым условиям. Нежелательно распространятся о своих планах, и обсуждать их даже с родными. Лучше всё хранить в тайне. Также важно разобраться в вопросах финансов и трат — свести между собой прибыль и расходы, поразмыслить, где можно сэкономить. Под финал 2023 наступает каверзное время. Нельзя доверяться случайным знакомым и принимать сомнительные предложения.

Для Скорпионов, чьё сердце никем не занято, подступает момент нечаянной любви. Есть риск влюбиться без памяти и забыть обо всём на свете. Но стоит быть аккуратными — чувства и замыслы избранника могут быть не слишком-то искренними. У семейных пар возможны конфликты. Их источником станет ревность и излишние растраты.

На здоровье Скорпионы практически не будут жаловаться, но энергичность никому не помешает. Восполнять силы поможет нормальный сон.



Рыбы

С приходом 2023 года у Рыб не получится притаиться и быть сторонними наблюдателями. Надвигается время активности, когда придётся засучить рукава. К середине зимы отношения на работе могут накалиться. Возможно, что некто из сослуживцев захочет «поиграть» на нервах коллег, но важно оставаться хладнокровным и невозмутимым при любых раскладах. Не нужно лишь бы кому рассказывать о сокровенных планах. Доверительность сейчас совсем некстати, лучше держать всё в секрете. В финансовом плане ожидается стабильный достаток, но без излишеств (манны небесной ждать не приходится). Занимать деньги можно лишь ближайшим родным.

Во вновь завязавшихся любовных отношениях не стоит терять голову. Прежде чем открываться перед новым знакомым, надо бы получше его узнать. Не всегда это искренний и честный человек. Первая половина 2023 года — далеко не самый удачный период для начала серьёзных отношений. А вот к осени ситуация станет совсем иной. Так что с любовью желательно повременить.

На здоровье Рыбы не будут жаловаться, но стоит помнить, что весной и осенью всегда хорошо избавляться от пагубных привычек и пересмотреть своё питание. Рекомендуется упорядочить режим сна и добавить посильные физические нагрузки.