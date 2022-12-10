Каким будет Новый 2023 год для огненных знаков: Овнов, Львов, Стрельцов: где ждёт удача, а в чём лучше притормозить

Овны

Первый месяц 2023 года принесёт удачу. Заручившись оптимизмом, представители знака сумеют сдвинуть с мёртвой точки многие застойные дела и прийти к лучшим результатам в своей деятельности. Но важно быть бдительными – вокруг много обманных ситуаций. Решения должны быть взвешенными.

Период до конца весны оттянет львиную долю внимания на финансы и нацелит на рост доходов. Заработки будут стабильными. Не исключается возможность получения дополнительной прибыли в виде премий или бонусов.

Для свободных людей вторая половина года подкинет шанс приятного знакомства с продолжением. Семейные же Овны смогут сохранить гармоничные отношения с любимыми, а взаимопонимание только упрочнит союз.

В плане здоровья стоит беречь нервную и сосудистую системы. Важно не допускать стресса и переохлаждения, дабы не разболеться уже после новогодних праздников. Со второй половины осени могут обостриться хронические болезни желудка. В межсезонье лучше их профилактировать.

Львы

Уже в начале года Львам уготовано пережить много неоднозначных ситуаций. Стоит приглядеться к своим друзьям-приятелям и не особо полагаться на новых знакомых. Профессиональная сфера не слишком порадует, но скрасить настрой поможет приятная поездка под конец зимы. Чтобы до лета не выгореть эмоционально, важно уметь балансировать между делами и отдыхом. Азартность и потакания риску могут ввести в большие убытки. Первая половина года неудачна для сделок и крупных приобретений. Уж очень вероятен обман. Такие дела лучше перенести на осень.

Львы без пары уже к концу весны могут изменить своё положение. Однако это не будет внезапной вспышкой чувств. Скорее всего, это человек из дальнего окружения, который откроется с новой стороны и заставит посмотреть на себя другим взглядом. Тем, у кого есть семья, лучше не болтать лишнего и стать более открытым для своей половины. Это сгладит размолвки.

По здоровью в фокусе внимания окажется голова. Мигрени, проблемы с давлением, головокружение — всё это напомнит о себе. А ещё важно поставить акцент на сердечно-сосудистую систему и пройти медосмотр у кардиолога.

Стрельцы

Начальные месяцы года зарядят Стрельцов положительными эмоциями и яркими впечатлениями. В профессии пришла пора показать свои сильные стороны и умения. Конечно, это выделит среди остальных коллег, вызовет завистливые взгляды и череду сплетен. Но важно не поддаваться на провокации и понять, что внимание начальства просто так не достаётся — всё это побочный эффект успеха. Также в середине весны не стоит допускать крупных трат, займов и одалживания денег. Покупки в это время не порадуют, а долги будет сложно вернуть.

В плане отношений свободным Стрельцам может прийти «привет» из прошлого. К лету велика вероятность возобновления былых чувств. Но не нужно строить воздушные замки, а лучше напомнить себе, как завершилась та любовь. Хоть в середине года во внимании противоположного пола дефицита и не будет, но найти подходящего партнёра для размеренной жизни вряд ли выйдет. Людям, давно состоящим в отношениях, хорошо бы подумать о своём статусе и зарегистрировать их. Брак станет успешным.

Стрельцам в 2023 году стоит беречь свой кишечник. К осени возможны проблемы с ним. Также не стоит попусту расшатывать нервы и накручивать себя. Тяжёлые думы могут привести к упадку сил и апатии, вместо стабильного настроения. А в смятении «гор не свернёшь».